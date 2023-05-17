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Serbest Piyasada Son Durum

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Serbest piyasada Euro 22,60, sterlin 25,95, dolar ise 20,80 liradan güne başladı.
Serbest Piyasada Son Durum

Serbest piyasada, 11.04 itibarıyla 21,10 liradan alınan Euro, 22,60 liradan satılıyor. 24,20 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25,95 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 19,40 liradan alınıp, 20,80 liradan satılıyor.

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