Sertoğlu'ndan BRT Müdürüne “Ya istifa etsin, ya da görevden alınsın”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili açıklama yayınladı, Başbakan Ünal Üstel'i göreve çağırdı.

Yapılan açıklamada BRTK’nın yayıncı kuruluş olmadığı gerekçesi ile Süper Lig maçları ile ilgili yayın yapmadığı belirtilirken, “Ülke futboluna ambargo uygulamak, Kıbrıslı Rumların politikası olabilir. BRTK Müdürü bunu uygulayacak gücü kimden alıyor?” ifadelerini kullandı.

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un istifa etmesi ya da Başbakan tarafından görevden alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Kıbrıslı Rumlar gibi ülke futboluna ambargo uygulamayı güç gösterisi sanan bir BRTK istemiyoruz” denildi.

Bu dakikadan sonra BRTK Müdürünün, KTFF Yönetimi açısından yok hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, “Kişisel hırsları ile görev yapan BRTK müdürü istifa etmelidir. İstifa etmediği takdirde, gereği Başbakan tarafından yapılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Ülke futboluna ambargo uygulamak, Kıbrıslı Rumların politikası olabilir”

Yapılan açıklama şöyle; "Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK), “yayıncı kuruluş olmadığı” gerekçesi ile AKSA Süper Lig maçlarını görmezden gelmesi en basit tabirle ülke futboluna ihanettir.

BRTK Müdürü’nün talimatı ile AKSA Süper Lig maçlarının Bayrak Radyosu’ndaki naklen yayınlarına son verilmiş, BRTK’nin hiçbir TV kanalında AKSA Süper Lig maçları konuşulmuyor. Maç sonuçları dahi verilmiyor.

Ülke futboluna ambargo uygulamak, Kıbrıslı Rumların politikası olabilir. BRTK Müdürü bunu uygulayacak gücü kimden alıyor?”

“BRTK, kamu yayıncılığı görevini unutmuş olabilir. Biz hatırlatacağız”

“Ülke futbolunu geliştirmek, yayın kalitesini artırmak, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak KTFF’nin görevidir. BRTK, devlet televizyonudur.

BRTK Müdürü Sayın Meryem Çavuşoğlu Özkurt, kişisel hırslarını ülke sevgisinin ve ülkesine hizmetin önüne koydu.

Buna 4 hafta sabrettik. Daha fazla sabretmeyeceğiz. BRTK, kamu yayıncılığı görevini unutmuş olabilir. Biz hatırlatacağız. Olayın bu noktaya gelmemesi adına, BRTK alt yapısının da gelişerek yayın kalitesini yükseltmesi için KTFF olarak elimizden geleni yaptık.”

“Sayın Özkurt derhal istifa etmeli, ya da Başbakan tarafından görevden alınmalıdır”

“Meryem Özkurt, yapıcı olmak yerine, yıkıcı olmayı seçmiştir. Buna müsaademiz yoktur. Konu ülke futbolu oldu mu, geçmişte hükümetlerle de, muhalefetle de, hatta Cumhurbaşkanı ile de kavgadan korkmadık, geri adım atmadık. Bu konudaki tavrımız nettir.

Kıbrıslı Rumlar gibi ülke futboluna ambargo uygulamayı güç gösterisi sanan bir BRTK istemiyoruz. Sayın Özkurt derhal o makamdan istifa etmeli, ya da Başbakan tarafından görevden alınmalıdır.”

“Kişisel hırsları ile görev yapan BRTK müdürü istifa etmelidir”

“Bu toplumun en kötü zamanlarında Baf’tan, Limasol’dan, Larnaka’dan canlı yayınlar yapan Bayrak Radyosu, iletişimin bu denli güçlendiği bir zamanda ülke futboluna ambargo uygulayacağını zannediyor.

Tekrar ediyoruz. Sayın Başbakana açık çağrımızdır. Bu gözü karalığa, vurdumduymazlığa, insanlık dışı ambargoya omuz veren bu cesarete karşı futbol camiası adına gereğini yapmasını bekliyoruz. Bu andan itibaren BRTK Müdürü, KTFF Yönetimi açısından yok hükmündedir. Kişisel hırsları ile görev yapan BRTK müdürü istifa etmelidir. İstifa etmediği takdirde, gereği Başbakan tarafından yapılmalıdır.

Radyo üzerinden Süper Lig maçlarının naklen yayını hemen bu hafta başlamalı, TV programları yayın akışında yer almalıdır. Konunun yakinen takipçisi olacağımızı bildirir, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla”