  • BIST 1.547
  • Altın 418,199
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı

» »
İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.
Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı

İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.

UK Action Fraud'un verilerine göre, İngiltere'de 2020'de, 2019'a kıyasla bu tür ilişkiler yoluyla banka üzerinden para transferiyle yapılan dolandırıcılıklar yüzde 20 arttı. 2020'de bu tür transferler nedeniyle 68 milyon sterlin (94 milyon dolar) para kaybı oldu.

Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarı yaparak şu tavsiyelerde bulunuyor:

  • İnternet üzerinden ilişki yürütenler para göndermemeli, diğer kişinin banka hesaplarına erişimine izin vermemeli, para transferi yapmamalı, onun adına kredi almamalı
  • Pasaport, kimlik, ehliyet gibi kişisel belgelerini teslim etmemeli
  • Diğer kişinin tavsiyeleri doğrultusunda yatırım yapmamalı
  • Diğer kişinin adına paket alma4k ve göndermekten kaçınmalı
  • Dolandırıcılar sahte profil fotoğrafları da paylaşabilir; arama motorlarında foto araması yaparak başka bir yerden kopyalanıp kopyalanmadığı tespit edilmeli
  • Dolandırıcılığa maruz kalındığı şüphesi doğmuşsa hemen bankanızla irtibata geçerek yetkililere bildirim yapılmalı

UK Action Fraud'un verilerine göre, hem 2019 hem de 2020'de romantik dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen para miktarı, online alışverişte dolandırıcılık yoluyla çalınan paradan daha fazla oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de işsizlik 2015'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı26 Ocak 2021 Salı 20:59
  • İngiliz Youtuber, doğum yaptıktan bir gün sonra Koronavirüs nedeniyle komaya girdi26 Ocak 2021 Salı 20:55
  • İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1631 artarak 100 bin 162'ye yükseldi26 Ocak 2021 Salı 20:14
  • İskoçya Ulusal Partisi yeni bağımsızlık referandumu için kolları sıvadı25 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
  • İngiltere’de çocuk tacizinden 320 kişi tutuklandı25 Ocak 2021 Pazartesi 10:50
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir22 Ocak 2021 Cuma 21:26
  • İngiltere'de 70 yaş ve üstü ile klinik olarak yüksek risk altındaki grupların aşılanmasına başlanıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 14:38
  • Covid: İngiltere, 'yeni türlerin yarattığı risk nedeniyle' ülkeye girişlerde negatif test zorunluluğu getiriyor16 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
  • İngilterede hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 191'e ulaştı14 Ocak 2021 Perşembe 20:03
  • İngiltere'de 'aşı turizmi' başladı: 250.000 TL’ye ulaşım dahil aşı turu14 Ocak 2021 Perşembe 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti