Sevgililer Günü:Covid döneminde 'romantik ilişki dolandırıcılığı' arttı

İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.

İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan UK Action Fraud, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar döneminde sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklarda artış olduğunu açıkladı.

UK Action Fraud'un verilerine göre, İngiltere'de 2020'de, 2019'a kıyasla bu tür ilişkiler yoluyla banka üzerinden para transferiyle yapılan dolandırıcılıklar yüzde 20 arttı. 2020'de bu tür transferler nedeniyle 68 milyon sterlin (94 milyon dolar) para kaybı oldu.

Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarı yaparak şu tavsiyelerde bulunuyor:

İnternet üzerinden ilişki yürütenler para göndermemeli, diğer kişinin banka hesaplarına erişimine izin vermemeli, para transferi yapmamalı, onun adına kredi almamalı

Pasaport, kimlik, ehliyet gibi kişisel belgelerini teslim etmemeli

Diğer kişinin tavsiyeleri doğrultusunda yatırım yapmamalı

Diğer kişinin adına paket alma4k ve göndermekten kaçınmalı

Dolandırıcılar sahte profil fotoğrafları da paylaşabilir; arama motorlarında foto araması yaparak başka bir yerden kopyalanıp kopyalanmadığı tespit edilmeli

Dolandırıcılığa maruz kalındığı şüphesi doğmuşsa hemen bankanızla irtibata geçerek yetkililere bildirim yapılmalı

UK Action Fraud'un verilerine göre, hem 2019 hem de 2020'de romantik dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen para miktarı, online alışverişte dolandırıcılık yoluyla çalınan paradan daha fazla oldu.