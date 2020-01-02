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Seyrüsefer ödemeleri İnternet üzerinden yapılabilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı araç seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri  6 Ocak 2020 Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) yapılabileceğini açıkladı.Kaynak: İnternet üzerinden Seyrüsefer ödemeleri başlıyor
Seyrüsefer ödemeleri İnternet üzerinden yapılabilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı araç seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri  6 Ocak 2020 Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) yapılabileceğini açıkladı.

6 Ocak'tan itibaren dileyen araç sahiplerinin, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet verecek olan siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak girerek seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harç ödeme işlemlerini yapabilecek.

Bakanlık, kurulan sistemin tam anlamıyla etkin bir şekilde çalışabilmesi, doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğünü açıkladı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, araç sahipleri, bu süre zarfında yaşanabilecek herhangi bir sorun ile ilgili şikayetlerini “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri istendi.

Sistemin, polis, muayene istasyonları ve Gümrük Dairesi ile entegrasyonu sağlanmasıyla birlikte kurumlar arası seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları bilgileri paylaşılabilecek.

Yapılan açıklamada, "Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasa gereği zorunludur" denildi.

YENİ HARÇ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

  1. Seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemek isteyen araç sahipleri siteye www.bub.gov.ct.tr adresinde “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.
  2. Sayfanın sol alt köşesinde bulunan “Araç İşlemleri” yazılı ikon tıklandıktan sonra açılan sayfada istenen “Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” bilgileri ile birlikte alttaki doğrulama kodu girildikten sonra ödeme sayfasına giriş sağlanacak.
  3. Ödeme sayfasında üst menüde bulunan seçenekler tıklanıp, harç ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı.
  4. Araç sahibinin kredi kartı bilgilerini girip onaylaması sonrasında ödeme işlemleri gerçekleşmiş olacak. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, talep etmeleri ve e-posta adres bilgilerini girmeleri halinde araç sahiplerine elektronik olarak yollanacak.

 

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