Shell: LGBT çalışanlarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz

Hollanda menşeili dünyanın en büyük petrokimya şirketlerinden Shell, resmi sitesinin “kariyer” sayfasında şirketin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrım yapmadığını belirtti ve LGBT çalışanlarıyla gurur duyduğunu açıkladı
Kaos GL'nin aktardığına göre Shell sitesinde şunları yazdı:
“Çalışanımız başardığında biz de başarıyoruz. Gey, lezbiyen, biseksüel ve trans çalışanlarımızla gurur duyuyoruz.”
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