SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Sibel Siber: Amaç kişiyi toplum önünde cezalandırmaktır!

» »
Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Dr. Sibel Siber, Avukat Murat Metin Hakkı’nın kelepçeli mahkemeye çıkarılmasını eleştirerek, bunun masumiyet karinesini hiçe sayıp kişiyi toplum önünde cezalandırma amacı taşıdığını söyledi.
Sibel Siber: Amaç kişiyi toplum önünde cezalandırmaktır!

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Dr. Sibel Siber, Avukat Murat Metin Hakkı'nın mahkemeye kelepçeli çıkarılmasını sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Sibel Siber, “Masumiyet karinesi hiçe sayılarak, kaçmayacağı bilinen kişilere, kelepçe takılmasının tek bir amacı olabilir: Kişiyi toplum önünde itibarsızlaştırmak, yani yargının kararını beklemeden cezalandırmak” ifadelerini kullandı.

Siber, “İki yıl önce (birçok doktor ve eczacıyla birlikte) şahsıma da yapılan bu muamelede amaç tamamen itibar suikastı idi. Fotoğrafçıları mahkeme avlusuna toplayarak, fotoğraflarımın daha iyi servis edilebilmesi için mahkeme avlusunda tur attırılarak, gazetelerde boy boy resmimi yayınlatarak bu amaçlarına ulaşacaklarını zannettiler” dedi.

Sibel Siber açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Sibel Siber'i itibarsızlaştırarak belki de siyasi kazanım elde edebileceklerini düşündüler. Halkımızın bu olay karşısında verdiği tepki ve öfke, onlara bir kez daha gösterdi ki, kişinin itibarını veren de kaybettiren de içinde yaşadığı toplumdur. Ne haksız yere takılan kelepçedir ne de atılan karanlık hücredir. Mahkeme kararını vermeden, kaçmayacağını bile bile, masumiyet karinesi hiçe sayılarak kişiye kelepçe takılmasının amacı, kişiyi toplum önünde cezalandırmaktır. Yargılamadan bu tür cezalandırma, mahkemeye de hakarettir. Yargı ve yasama organlarına bu anomaliyi düzetmek için büyük görev düşmektedir. Her gün itibar kaybeden kurumlar iyice dibe vurmadan... Daha fazla geç kalmadan!”

 

