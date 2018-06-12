Siber: “Yarattığımız ucube sistemle yüzleşmezsek hepimizi silindir gibi ezebilir"

DAÜ Rektörlüğünde eski Meclis Başkanı Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük ve bazı rektör yardımcılarının da yer aldığı basın toplantısında çalıştayın genişleitlmiş raporunu içeren kitapçık da dağıtıldı.

SİBER:”YARATTIĞIMIZ UCUBE SİSTEMLE YÜZLEŞMEZSEK HEPİMİZİ SİLİNDİR GİBİ EZEBİLİR

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber basın toplantısında mevcut sistemdeki aksaklıklara dikkat çekti.

“Sistem çöktü, dibe vurduk, kim gelse düzeltemez” yönündeki şikayetlere dikkat çeken Siber, sistemle ilgili iktidarın muhalefeti, muhalafetin de iktidarı suçladığını; ancak dünün iktidarının bugünün muhalefeti, muhalefetin de iktidarı olduğunu anımsattı.

“26 GEREKLILIĞI BIR SORUN”

Meclis Başkanlığı döneminde Meclis Genel Kurulu’nun toplanamamasının iktidar ve muhalefetin ortak soruımluluğu olduğunu dile getirdiğinde, muhalefet partilerinin karşı çıktığını anlatan Siber, Anayasa’nın nisap için gerekli 26 sayısı dikkate alındığı sürece bu sorunun yaşanmaya devam edeceğini, bu verimsizliğin sistemi tıkayan bir takoz olduğunu söyledi

Siber, mevcut yapıyla ilgili olarak, “Özellikle yarattığımız bu ucube yapının nedenlerini masaya yatırıp yüzleşmezsek, bu sorunlar çığ gibi büyüyerek hepimizi silindir gibi ezebilir. Henüz o noktaya gelmeden bir şeyler yapabilir miyiz” diye sordu. Çalıştaya ilişkin görüşlerini dile getiren Siber, çalıştaya katılan akademisyenlerin, bürokratların , siyasilerin ülkede sistem olmaktan çıkmış yapının nedenlerini irdelediklerini, büyük bir olgunlukla, inançla çözüm formüllerinin tartışıldığını kaydetti.

Siber, çaresizlik ve umutsuzluk aşılayanlara değil, akılcı çözümlerden yana olanlara daha çok iş düşeceğini; düşünce üretenlere, çalışanlara, inancını ve umudunu yitirmeyenlere daha çok ihtiyaç olacağını belirtti.

Siber, çalıştayın detaylı sonuçlarının devlet ciddiyetiyle ele alınmasını; uygulayıcılar tarafından kurulacak bir komisyonla değerlendirilmesini; kısa, orta ve uzun vadeli yapılacaklarla düşünce üretilmesini azru ettiklerini söyledi.

Siber, sorun yokmuş gibi davrananlarla ya da sorunları başka bir soruna bağlayıp çözülmez görenlerle değil, çözüm üretmeye hazır olan halkla birlikte yürüyeceklerini kaydetti

Soruları da yanıtlayan eski Meclis Başkanı Sibel Siber, mevcut yapının çalışmadığını , kalıcı reformlarla yozlaşmanın giderilmesi gerektiğini ifade etti.

50 sandalyeli Meclis’te nisap için 26 rakamına ulaşma zorunluluğunun yüksek bir rakam olduğunu anlatan Siber, Anayasa değiştirilmeyecekse teamül gereği iktidar ve muhalefetin birlikte Genel Kurul’u açabileceğini, 26 yeter sayısı şartının Meclis’in çalışması açısından sorun olduğunu kaydetti.

Parlamenter sistemde hükümetin takım olarak çalışması gerektiğnii vurgulayan Siber, genelde Bakanlıklar arasında koordinasyon olmadığını DA kaydetti.

Siber, ”mevcut parlamenter sistemle mi devam edilmeli, yoksa başka bir yönetim modeline mi geçilmeli?” sorusuna verdiği yanıtta, dünyada çok başarılı uygulanan parlamenter sistem veya başkanlık sistemi örnekleri bulunduğuna dikkat çekerek, “Biz parlamenter sistemi kendimize göre uyguladık” dedi.

Sistemlerin birbirine alternatif olabileceğini söyleyen Siber, esas sorunun uygulamada olduğunu, mevcut yapının bu haliyle yürüyemeyeceğinin açık olduğunu ifade etti.

İŞÇİOĞLU: “MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRLEBİLİR DEĞİL”

Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da, çalıştay ve genişletilmiş rapor hakkında bilgi sundu.

İşçioğlu, İtalya, KKTC ve Türkiye’den akademisyenlerin çalıştayda başkanlık sistemi ve parlamenter sistem hakkında görüşlerini aktardıklarını, raporda yorumlama yapılmadan görüşlerin özetlendiğini ve dolayısıyla çalıştayın mutlak tek sonucu olmadığını, tüm görüşlerin rapora yansıtıldığını anlattı.

İşçioğlu, çalıştay kapsamında, “mevcut sistem sürdürülebilir değildir” sonucu yanında, tüm katılımcıların ortak vurgu yaptıklaır noktaların memleketteki patronaj sistemi, liyakat sorunu, denetim mekanizmalarının etkin olmaması ve seçim sistemindeki sorunlar olduğunun altını çzidi. İşçioğlu, “Bu konu yıllardır konuşuluyor ama doğru bir zeminde tartışılmalıdır” vurgusunun çalıştay açısından oldukça önemli olduğunu ifade etit.

İşçioğlu, çalıştayın amacının bir taraftan akademik tartışmalar yaparken bir taraftan da uygulayıcılar ve siyasetçiler ile uygulamada yaşanan sorunları ele alıp sistemi tartışmaya açmak, konunun toplumun gündemine taşınması ve tartışılması olduğunu söyledi.

OSAM: “KKTC’Yİ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİREN BİR ÇALIŞTAY”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, çalıştayın KKTC’yi yakından ilgilendiren önemli bir çalıştay olduğunu vurguladı. Osam, DAÜ’nün devlet üniversitesi olmanın ağırlığını her zaman üzerinde hissederek toplumsal, siyasi ve eğitim bağlamında üzerine düşen görevleri yerine getirmekte olduğunu kaydetti

DAÜ’nün dünya üniversiteleriyle rekabette üst seviyeye ulaştığını vurgulayan Osam, toplumu ilgilendiren konularda ülkedeki çalışma gruplarıya birlikte çalışmaya devam edeceklerini ekledi.