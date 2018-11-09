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Sibirya’da dünyanın en faydalı balığı bulundu

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Sibirya Federal Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Biyofizik Enstitüsü’nden bilim insanları, Arktik bölgesinde yaşayan Bogadin çopra balığında rekor düzeyde omega-3 tespit etti. Balıkta 33 miligram omega-3 olduğu öğrenildi.
Sibirya’da dünyanın en faydalı balığı bulundu

Sibirya Federal Üniversitesi'nden (SFU) Mihail Gladışev Sputnik'e yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızda dikkatimizi Sibirya arktrik bölgesindeki göl biyotasına (özellikle Sobaçiy Gölü'ne) bodagin çopra balığında omega-3 oranının 33 miligram kadar rekor bir düzeyde olduğunu tespit ettik. Bu da sağlığına dikkat edenler için, bu balığı diğer tüm balıklar arasında en faydalı balık kılıyor" dedi.

 

​Gladışev, bu araştırmanın Rusya halkının yeme alışkanlıklarını olumlu anlamda etkilemesini umduklarını belirterek, bu balıktan 30 gram yemenin doktorlar tarafından tavsiye edilen günlük yağ asidi ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

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