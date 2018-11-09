Sibirya’da dünyanın en faydalı balığı bulundu

Sibirya Federal Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Biyofizik Enstitüsü’nden bilim insanları, Arktik bölgesinde yaşayan Bogadin çopra balığında rekor düzeyde omega-3 tespit etti. Balıkta 33 miligram omega-3 olduğu öğrenildi.

Sibirya Federal Üniversitesi'nden (SFU) Mihail Gladışev Sputnik'e yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızda dikkatimizi Sibirya arktrik bölgesindeki göl biyotasına (özellikle Sobaçiy Gölü'ne) bodagin çopra balığında omega-3 oranının 33 miligram kadar rekor bir düzeyde olduğunu tespit ettik. Bu da sağlığına dikkat edenler için, bu balığı diğer tüm balıklar arasında en faydalı balık kılıyor" dedi.

​Gladışev, bu araştırmanın Rusya halkının yeme alışkanlıklarını olumlu anlamda etkilemesini umduklarını belirterek, bu balıktan 30 gram yemenin doktorlar tarafından tavsiye edilen günlük yağ asidi ihtiyacını karşıladığını ifade etti.