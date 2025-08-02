  • BIST 10746.98
  • Altın 4394.422
  • Dolar 40.5925
  • Euro 47.1002
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak

» »
Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak
Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak

Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece olacak.

Hava önümüzdeki günlerde az bulutlu olacak; en yüksek sıcaklık genellikle iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 – 8 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyod süresince ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Kıbrıslı Rumların tutuklu yargılanmaları orantısız ve ağır"01 Ağustos 2025 Cuma 15:53
  • DAÜ-SEN’den siyasi partilere ziyaret01 Ağustos 2025 Cuma 15:46
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor01 Ağustos 2025 Cuma 15:44
  • Sanayi Odası’nın 39. Olağan Genel Kurulu yarın01 Ağustos 2025 Cuma 15:38
  • BRTK’da uzun yıllar hizmet veren, Sıla 4 grubunun üyelerinden Erdinç Gündüz hayatını kaybetti01 Ağustos 2025 Cuma 14:35
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle TMT Mücahitler Derneği’nde tören düzenlendi01 Ağustos 2025 Cuma 14:20
  • 37 yaşındaki Meratishirazi aracıyla birlikte kayıp01 Ağustos 2025 Cuma 13:18
  • Basketbol 1.5 yılda 2 kattan fazla büyüdü01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • Lefkoşa'da 3 tabanca ve çok sayıda canlı mermi ele geçirildi01 Ağustos 2025 Cuma 13:15
  • 0.5 gramla yakalandı01 Ağustos 2025 Cuma 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti