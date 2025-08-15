  • BIST 10894.16
  • Altın 4390.019
  • Dolar 40.8958
  • Euro 47.8284
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Sıcaklık iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak

» »
KKTC'de hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredeceği açıklandı.
Sıcaklık iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, 16 – 22 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Hava yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazar az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günlerde ise açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak, orman yangınları için kırmızı alarm12 Ağustos 2025 Salı 13:11
  • Sıcaklık 43 dereceye yükselecek... Güney’de turuncu uyarı yayımlandı!09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:08
  • 11 -15 Ağustos tarihleri arasında dışarda çalışmak yasaklandı!07 Ağustos 2025 Perşembe 14:59
  • Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek!07 Ağustos 2025 Perşembe 09:52
  • Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı: Sıcaklık 41-44 derece06 Ağustos 2025 Çarşamba 16:21
  • Kavrulacağız... Sıcaklıklar 44'e çıkacak!06 Ağustos 2025 Çarşamba 14:46
  • En yüksek hava sıcaklığı 40 derece!05 Ağustos 2025 Salı 10:27
  • Bu hafta hava nasıl olacak?04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:48
  • Hava iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacak01 Ağustos 2025 Cuma 17:38
  • Hava sıcaklığı düşüyor...01 Ağustos 2025 Cuma 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti