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Silikon Vadisi Bankası iflası teknolojiyi nasıl etkileyecek?

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Silikon Vadisi Bankası iflas etti. Gelişme, sadece finans sektöründe değil teknoloji dünyasında da gündem oldu. Uzmanlara göre, teknolojideki ilerleme olumsuz etkilenebilir.
Silikon Vadisi Bankası iflası teknolojiyi nasıl etkileyecek?

Silikon Vadisi Bankası'nın iflası teknoloji dünyasında da yakından takip ediliyor.

Bankanın sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'deki teknoloji girişimlerinin yarısı bu banka ile çalışıyor.

Bu yüzden, teknoloji dünyasının iflastan nasıl etkileneceği merak konusu.

Uzmanlar, finansal önlemler alınsa da, teknoloji firmaları için kısa vadede olumsuz bir risk ortamı oluşturacağı görüşünde.

Sektörde gelecek kaygısı oluşabilir

Ekonomi Uzmanı Resul Demir, "Girişimci teknoloji şirketlerine genel olarak baktığımızda bunların getirisi yüksek ama riskleri de yüksek. Bu anlamda risk iştahının düşük olması bu tür yaptırımları azaltacaktır. Kısa vadede böyle bir etkisi olur" dedi.

Uzmanlar, küresel anlamda da teknoloji sektörünün etkileneceği görüşünde.

Teknoloji Uzmanı Tolga Kuyucuk'a göre, yaşanan bu kırılgan durum yüzünden sektörde gelecek kaygısı oluşabilmesi elbette söz konusu. Bu sebeple de yeni girişimcilerin güvenli görmedikleri şu zamanda girişim projelerini erteleyebileceklerini düşünüyoruz. Teknolojinin global anlamındaki hızına bakacak olursak bu durum duraksama yaratacak.

Türk teknoloji firmaları için ise durum farklı.

Kuyucuk konuyla ilgili, "Silikon Vadisi Bankası'nın Türkiye'de bir şubesi bulunmaması sebebi ile buradaki yatırımcıların buradan çok büyük bir destek aldığını düşünmüyoruz... Yatırım desteklerini Türkiye'den alıyorlar" dedi.

Silikon Vadisi Bankası'nın dünya genelinde 12 farklı ülkede şubesi bulunuyor. 

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