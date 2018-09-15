  • BIST 94.760
  • Altın 236,500
  • Dolar 6,1471
  • Euro 7,1531
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Sınava girdi, iç organlarının ters olduğunu öğrendi

»
"Ultrasonu çeken kişi 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim"
Sınava girdi, iç organlarının ters olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş'ınn Andırın ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Köroğlu, jandarma uzman erbaşlık sınavında sağlık raporunu almak için gittiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi. Tüm sınavları başarıyla geçmesine rağmen, organlarının yerinin ters olmasından dolayı elendiğini belirten Köroğlu, "Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım" dedi.

Andırın'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Mehmet Köroğlu, Adana'da girdiği tüm sınavları kazandı ve sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ultrasona giren Köroğlu'nun tıptaki karşılığı 'Situs inversus totalis incidence' olan bir durum yaşadığı ve organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığı alınmadı.

"Ultrasonu çeken kişi 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim"

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim."

Kendisi gibi ailesinin de ilk başta inanmadığını, raporu görünce de çok şaşırdıklarını ifade eden Köroğlu, kendisine bu durumun jandarma astsubaylık için engel olmadığını söylendiğini ancak astsubaylık için sevk edildiği Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde de aynı teşhisin konulması üzerine astsubaylıktan da elendiğini söyledi.

"Doktorlar 'Sağlık açısından hiçbir zararı yok, bu şekilde ömür boyu yaşarsın' dediler ama..."

Uzman erbaşlık sınavında 400 metre koşuyu birincilikle bitirdiğini, barfiks, mekik gibi diğer sporları da başarıyla tamamladığını ifade eden Mehmet Köroğlu, astsubaylığın spor mülakatından da 95 puan aldığını belirtti. Organlarının ters olmasının bir engel olmadığı için spor mülakatlarını başarıyla geçtiğini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

"Doktorlar 'Sağlık açısından hiçbir zararı yok, bu şekilde ömür boyu yaşayabilirsin. Sana bir sıkıntısı olmaz' dediler ama benim hayalim olan her şeyden mahrum bırakıyor bu durum. Bu durumdan dolayı bütün yollarım kapanmış gözüküyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, istediğim mesleğe bir türlü ulaşamıyorum. Bunun bir çözüm yolunun bulunması, yetkililerin buna bir el atması lazım."

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özge Ulusoy: Günde en az 50 kişiden evlenme teklifi alıyorum15 Eylül 2018 Cumartesi 11:43
  • Sınava girdi, iç organlarının ters olduğunu öğrendi15 Eylül 2018 Cumartesi 11:39
  • Caner Erkin'in oğluna kayyum atanacak15 Eylül 2018 Cumartesi 11:35
  • Dünyadaki kadın intiharlarının yaklaşık yüzde 40'ı neden Hindistan'da görülüyor?15 Eylül 2018 Cumartesi 11:26
  • Yapay zeka - Robot'Robotlar kendi kendilerine ırkçı davranış geliştirebilirler'15 Eylül 2018 Cumartesi 10:56
  • Döviz bürosu gibi dilenci: Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı14 Eylül 2018 Cuma 16:50
  • 'Akıllı uyarıcılar' işe yarıyor mu?14 Eylül 2018 Cuma 11:43
  • Deniz canlıları neden plastiği gıda sanıp yiyor?14 Eylül 2018 Cuma 11:05
  • Mars’ta uzun süreli kalış için dev iglo inşa edilecek14 Eylül 2018 Cuma 10:38
  • KKTC'de hamile kalan kadın, İngiltere'nin en yaşlı 'dördüz annesi’ adayı14 Eylül 2018 Cuma 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti