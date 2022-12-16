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Sol direksiyonlu araçlar için mevzuat belli

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Sol direksiyonlu araçlar için mevzuat belli
Sol direksiyonlu araçlar için mevzuat belli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ithal edilen araçlarla ilgili son günlerde çıkan haberler ve ortaya atılan iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Ülkemizde son günlerde ithal edilen araçlarla ilgili yaratılan spekülasyon ve yanlış haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Ülkemizde sol direksiyonlu araçların ithali, ilgili mevzuatta belirli kurallara tabi tutulmuştur. Mevcut mevzuat  çerçevesinde ülkemize özellikle iş makineleri, tarım makineleri, ağır vasıtalar ve otobüslerin ithali mümkün olup, keza  sağ direksiyon üretimi olmayıp, belli bir amaç için üretilen  sol direksiyonlu motorlu araçlar da mukayyit izniyle adamıza ithal edilebilmektedir."

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