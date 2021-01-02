Somali'de Türk firmanın şantiyesine saldırı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Somali'de bu sabah otoyol çalışması yapan bir Türk firmanın şantiyesine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 15.34 sıralarında twitter'den ölü sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum."