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Son 24 saatte 3 farklı yangın!

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Güzelyurt, Çatalköy ve Yayla’da meydana gelen üç ayrı yangında tarım ekipmanları, inşaat malzemeleri ve bir araç zarar gördü.
Son 24 saatte 3 farklı yangın!

Polis Basın Subaylığı, dün ve bugün Güzelyurt, Çatalköy ve Yayla’da meydana gelen üç ayrı yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, ciddi maddi zarar oluştu.

GÜZELYURT'TA ARAZİ YANGINI

Güzelyurt’taki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir arazide, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 2,5 dönümlük alanda kuru otlar, 250 metre damlama sulama lastiği, 100 metre hortum, sulama ekipmanları ile birlikte 2 alıç ve 4 akasya ağacı zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇATALKÖY’DE İNŞAAT ALANINDA YANGIN

Aynı gün saat 19.30 sıralarında Çatalköy’de yapımı süren bir otel inşaatında çıkan yangında ise inşaat malzemeleri zarar gördü. Yangında 14 alüminyum dolap kapısı, 3 ahşap yangın dolabı kapısı, 10 makaralı yangın hortumu, 11 yangın tüpü, 66 PVC boru ve bir kapı yandı. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

YAYLA’DA ARAÇ YANGINI

Öte yandan Yayla’da park halindeki bir araçta gece saat 01.20 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın, elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu meydana geldi. Aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik parçalar yandı. Yangın, araç sahibi tarafından söndürüldü.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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