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Son 24 Saatte Üç Ayrı Olayda Ani ve Doğal Olmayan Ölümler

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Son 24 saatte üç farklı olayda ani ve beklenmedik ölümler: Hamitköy'de kalp krizi, Girne Açık Pazar'da rahatsızlık, Gazimağusa'da yüksekten düşme. Soruşturmalar devam ediyor
Son 24 Saatte Üç Ayrı Olayda Ani ve Doğal Olmayan Ölümler

28 Kasım 2023'te, Hamitköy'de yaşayan Mehmet Tekçe (E-69), ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Otopsi sonucu ölüm nedeni kalp yetmezliği ve krizi olarak belirlendi. Soruşturma halen devam etmektedir.

29 Kasım 2023'te, Girne'deki Açık Pazar alanında satış yaparken rahatsızlanan Türkay Kızılgök (E-63) aniden hayatını kaybetti. Dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Soruşturma devam ediyor.

Aynı gün, Gazimağusa'da apartman dairesinin balkonundan düşen Marvin Mwesıgwa Aine (E-27), 18,5 metre yükseklikten beton zemine çakılarak yaşamını yitirdi. Soruşturma süreci devam etmektedir.

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