Son bir haftada 65 kaza, 22 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan gelen bilgiye göre bir haftada meydana gelen 65 trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda toplam 1 milyon 579 bin 157 TL’lik hasar saptandı.

Polis Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos – 31 Ağustos tarihlerini kapsayan Haftalık Trafik Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, ülkede toplam 65 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 14’ü yaralanmalı, 51’i ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 22 kişi yaralandı.

Kazalara en çok neden olan etken yine sürat oldu. 19 kazanın nedeni süratli araç kullanmak olarak kaydedilirken, 11 kaza dikkatsiz sürüş, 17 kaza kavşakta durmama, 10 kaza yakın takip ve 8 kaza ise diğer etkenlerden dolayı gerçekleşti.

Kazaların 20’si Lefkoşa, 10’si Gazimağusa, 28’i Girne, 3’ü Güzelyurt ve 4’ü İskele’de meydana geldi.

Trafik denetimlerinde 2 bin 722 sürücü raporlandı, 11 tutuklu

Ülke genelinde hafta içerisinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 16 bin 508 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 2722 sürücü çeşitli suçlardan rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 202 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.

Raporlanan suçlar şunlardan oluşuyor:

“Sürat (1186), Mobil Araç ile Tespit Edilen Sürat Suçları (194), Tehlikeli Sürüş (24), Dikkatsiz Sürüş (36), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (270), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (13), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (89), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (14), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (46), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (156), Trafik Işıklarına Uymamak (4), Muayenesiz Araç Kullanmak (88), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (57), Yolcu Taşıma “T” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (16), Özel Eşya Taşıma “B” İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (21), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (4), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (43) ve diğer trafik suçları (642).”