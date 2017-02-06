Son çeyrek finalist Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi çeyrek finale yükseldi. Sarı Lacivertliler'i galibiyete taşıyan gol 72. dakikada Robin van Persie'den geldi. Fenerbahçe, Vodafone Arena'da resmi maçlarda Beşiktaş'ı ilk kez yendi, 34 yıl sonra da Siyah Beyazlılar karşısında galip geldi. TT Arena'da Galatasaray'ı 2-1 yenerek rakibinin yeni stadındaki ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe, Vodafone Arena'da da Beşiktaş'a ilk kez yenilgiyle tanıştırdı.

Beşiktaş taraftarının büyük ilgi gösterdiği ve kapalı gişe oynanan maçın ilk 10 dakikasında iki takım da birbirini tarttı. Sonraki dakikalarda Beşiktaş oyundaki üstünlüğü ele geçirirken, ev sahibi ekip Talisca'yla net fırsatlardan yararlanamadı.

İlk yarıda gerginlikler maça damga vurdu. Robin van Persie önce Oğuzhan Özyakup daha sonra Dusko Tosic arasında gerginlik yaşandı. Hakem Oğuzhan ve van Persie'yi uyarmakla yetinirken, 41. dakikada Tosic ile van Persie arasındaki gerginlikte Beşiktaşlı oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İlk yarıya 4 dakika uzatma süresi eklenirken tartışmalar, tünelde de sürdü.

İkinci yarı ise Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçti. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasından da yararlananan Sarı Lacivertliler, oyunu yavaş yavaş rakip yarı alana yıktı ve 72. dakikada da golü buldu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Fenerbahçe, son dakikaları yine gerginliklerin yaşandığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

GÜNEŞ'TEN İDEAL KADRO

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu maçta riske girmedi ve ligde görevlendirdiği ideal kadroyu sahaya sürdü.

Güneş, Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda şans verdiği ilk 11'i Fenerbahçe karşısında görevlendirdi.

ADVOCAAT'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş derbisinde takımını iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Vodafone Arena'da oynanan derbide Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a 4-1 kaybettikleri maçtan iki değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yerine Moussa Sow, Jose Fernandao'nun yerine ise Robin van Persie derbide 11'de sahaya çıktı.

VODAFONE ARENA'DA İLK RANDEVU

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ilk kez konuk etti. Lig maçında bir kez daha sarı-lacivertli takımla stadında karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, ilk yarının ilk derbisini rakibiyle Kadıköy'de karşılaşmıştı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi son olarak 3 Mart 2013'te konuk etmişti. Siyah-beyazlı takım, stadının yıkılmasından önceki son derbi maçta rakibini Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk tehlikesi 6. dakikada yaşandı. Robin van Persie'nin tek pasıyla cezasahası sağ içinde buluşan Lens, çaprazda bir anda kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Hollandalının geri çıkardığı topla van Persie buluşmak isterken son anda defans araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Hakem Ali Palabıyık, Lens'in Fabri'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.

OĞUZHAN VE VAN PERSİE ARASINDA GERGİNLİK

9. dakikada Oğuzhan Özyakup ile Robin van Persie arasında gerginlik çıktı. Van Persie, Oğuzhan'ı iterken, tribünler ve Oğuzhan hakemden sarı kart beklentisine girdi. Hakem iki oyuncuyu uyarmakla yetindi.

18. dakikada Quaresma, sağdan altıpas üzerine ortaladı. Cenk'ten önce Kjaer riske girmedi ve topu kafayla üstten kornere gönderdi.

27. dakikada Talisca'nın altı pas ön çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği şutta top defansa çarpıp sol direğin yanından kornere gitti.

35. dakikada maçın en net gol pozisyonunu Beşiktaş yakaladı. Quaresma sağdan ortaladı, geriden gelen demarke durumdaki Talisca altı pas üzerinde kafayı vurdu, top az farkla sol direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Adriano'nun cezasahası sol yan çizgisi yakınından Şener'e rağmen ortasında Oğuzhan penaltı noktasına yakın bölgede kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

40. dakikada Talisca, cezasahası sağ ön çizgisi yakınına taşıdığı topu çaprazdan kaleye gönderdi. Volkan Demirel son anda sağına yatarak topu direğin dibinden kornere gönderdi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Talisca'nın röveşatasında top Volkan'ın kucağında kaldı.

TOSIC'E KIRMIZI KART

Dakikalar 41'i gösterirken Dusko Tosic kırmızı kart gördü. Fenerbahçe atağında Beşiktaş cezayayı içinde Tosic ile Robin van Persie arasındaki mücadelede iki oyuncu da yerde kaldı. Tosic, Hollandalı oyuncuya sert tepki gösterirken rakibiyle kafa kafaya geldi ve van Persie yere düştü. Hakem Ali Palabıyık, Dusko Tosic'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Tosic, karara tepki göstererek Robin van Persie'nin üzerine hücum etti. Oyuncular, Tosic'i güçlükle teselli etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de pozisyonla ilgili 4. hakeme kadar giderek itiraz etti. Bazı taraftarlar ise sahaya girmek istedi, güvenlik güçleri engel oldu.

Kalan dakikalarda iki takım oyuncularının da gerginliği maça yansıdı ve ilk yarı başladığı gibi sona erdi. 41. dakikada başlayan gerginlik devre arasına da yansıdı. Takımlar soyunma odasına giderken de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN BU SEZON BİR İLK

İlk yarının ilginç istatistiklerinden birine ise Fenerbahçe imza attı. Sarı Lacivertliler, bu sezon çıktığı 35. maçta ilk kez ilk yarıyı şut atmadan tamamladı.

2. YARI

49. dakikada Atiba'dan seken topu cezasahası sağ içinde Moussa Sow röveşatayla kaleye gönderdi. Fabri'yi geçen meşin yuvarlak sol direkten döndü.

51. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş defans güvenliği için Talisca'nın yerine Mitrovic'i oyuna aldı.

63. dakikada Jeremain Lens, cezasahası sağ yan çizgisi yakınından ortaya çıkardı. Fenerbahçeli ileri uç elemanlarından önce kaleci Fabri çok iyi yattı ve topu çeldi. Altıpas ön çizgisi üzerindeki topu defans uzaklaştırdı.

67. dakikada Marcelo'nun Robin van Persie'i düşürmesinden kazanılan serbest vuruşu yine Hollandalı kullandı. Kaleyi karşıdan gören ve yaklaşık 24 metre uzaktan vuruşunda top farklı şekilde soldan auta gitti.

GOL: 72. dakikada Fenerbahçe, Robin van Persie'nin golüyle 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un Kjaer'le mücadelesinde kaybedilen top Fenerbahçe atağığna dönüştü. Alper'in Beşiktaş yarısahasının ortalarına taşıyıp cezasahası sağ yanına bıraktığı topla Lens buluştu. Hollandalı'nın son çizgiye inmeden arka direğe ortasında Robin van Persie ayak koydu ve topu ağlarla buluşturdu. Van Persie'nin golden sonra Oğuzhan Özyakup'un önünde kayarak sevinmesi dikkat çekti.

87. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, cezasahası ön çizgisi yakınında kaleci Fabri'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Son dakikaları yeniden gerginliğe sahne olan ve bazı taraftarın sahaya girdiği maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.