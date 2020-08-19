SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sinan Gümüş...

Gelen son dakika haberine göre, transferde hız kesmeyen Fenerbahçe son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı. Sinan Gümüş geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da 10 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hız kesmeyen Fenerbahçe kadrosuna bir isim daha kattı. Genoa'dan Antalyaspor'a kiralık olarak gelen Sinan Gümüş ile Fenerbahçe 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Geçen sezon devre arasında Genoa'dan kiralık olarak FTA Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş 10 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.
Fenerbahçe şu ana kadar transferde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.
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