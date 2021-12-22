Son Dakika Haberi... İşte KKTC'de yeni asgari ücret!

Asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıktı!

Asgari ücret tespit komisyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Asgari ücretin brüt 7bin TL olması konusunda işçi ve hükümetin kanadının anlaştığı öğrenildi.

BRÜT 7 BİN TL

Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.

Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.

Net 6 Bin 90

Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlendi.

Brüt 7 Bin TL - Net 6 Bin 90

Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik: 40.38TL

Günlük: 323.07TL

Haftalık: 1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt saatlik: 28.67 TL; günlük: 229,38 TL; haftalık: bin 146,92 TL; Aylık: 4 bin 970 TL olarak belirlenmişti. Şu anda yıllık net asgari ücret 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor.

İŞVEREN AYRILDI

Öte yandan iş veren kesimi ise toplantı sonlanmadan masayı terk etti.

İş veren tarafı temsilcisi Metin Arhun yaptığı açıklamada; “Artış %25 olmalıydı. Hiçbir teknik rakam ortaya sunulmadan asgari ücreti popülist bir yaklaşımla ilan edildi” açıklamasında bulundu.