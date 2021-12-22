Son Dakika Haberi... İşte KKTC'de yeni asgari ücret!

Asgari ücret tespit komisyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Asgari ücretin brüt 7bin TL olması konusunda işçi ve hükümetin kanadının anlaştığı öğrenildi.
BRÜT 7 BİN TL
Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.
Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.
Net 6 Bin 90
Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücreti belirlendi.
Brüt 7 Bin TL - Net 6 Bin 90
Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;
Saatlik: 40.38TL
Günlük: 323.07TL
Haftalık: 1615.38 TL
Aylık: 7.000.00 TL
KKTC’de asgari ücret, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren brüt saatlik: 28.67 TL; günlük: 229,38 TL; haftalık: bin 146,92 TL; Aylık: 4 bin 970 TL olarak belirlenmişti. Şu anda yıllık net asgari ücret 4 bin 324 TL olarak uygulanıyor.
İŞVEREN AYRILDI
Öte yandan iş veren kesimi ise toplantı sonlanmadan masayı terk etti.
İş veren tarafı temsilcisi Metin Arhun yaptığı açıklamada; “Artış %25 olmalıydı. Hiçbir teknik rakam ortaya sunulmadan asgari ücreti popülist bir yaklaşımla ilan edildi” açıklamasında bulundu.
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