Son Dakika: KIB-TEK eski müdürü Erdoğan'a tutuklama tebliği...Yolsuzluk soruşturması büyüyor!

Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’a polis tarafından tutuklama tebliği yapıldığı öğrenildi. Görevde olduğu sırada şoförüne, abartılı ve tartışmaya açık ek mesai yazdığı gerekçesi ile eleştirilen Gürcan Erdoğan, yarın Mahkeme huzuruna çıkartılıyor.

DETAY ÖZEL-TANER ULUTAŞ

Polis tarafından arandığını öğrenen Gürcan Erdoğan’ın, polisi arayarak hastanede olduğunu söylemesi üzerine polisin tutuklu olduğunu ve yarın Mahkemede hazır olması gerektiği tebliğinin yapıldığı belirlendi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi Emre Efendi'nin Başbakanlık Denetleme Kurulu raporunda ortaya konan bilgiler ışında ve KIB-TEK Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesi ile geçtiğimiz hafta KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkında polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

ERDOĞAN 61 BİN TL'den SORUMLU

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı. Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapıldı. Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu.

Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundu.

DAVA YARIN

Konu ile ilgili davanın yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görüşülmesi bekleniyor.