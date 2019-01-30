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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Son Dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

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Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'ye imza atıyor
Son Dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'ye imza atıyor

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için son nokta kondu. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ve bir miktar para karşılığında sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için son nokta kondu. 

Galatasaray, Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ve bir miktar para karşılığında sözleşmesini feshetti. 
2.6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH

Sözleşme feshi, Serdar Aziz'in 1.8 milyon € alacaklarına karşılık gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu, bu paranın üzerine 800 bin euro daha koydu ve 2.6 milyon euro karşılığında Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Serdar Aziz soluğu Fenerbahçe kulüp binasında aldı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için menajeri Haluk Canatar ile beraber sarı-lacivertli kulüp binasına giriş yaptı. Milliyet muhabiri Senad Ok'un verdiği bilgilere göre, görüşmede Serdar Aziz'e 2.5 yıllık sözleşme teklifi yapıldı. Mili futbolcu teklifi kabul etti. Milli futbolcu senelik 2 milyon euro kazanacak.

 

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