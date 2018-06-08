Son dakika! Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Ö. Ş açıkladı

Son dönemlerin en dikkat çeken magazin olayı sette tacize uğradığını iddia eden Ö.Ş oldu. Sette Talat Bulut’un kendisini taciz ettiğini öne süren Ö.Ş., Gazete Habertürk’ten Bülent İpek'e konuştu: Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, “Bir daha ellemezsin” dedi. Şöhret için neden namusumu ortaya koyayım? Hayalim kostüm tasarımcılığı, şöhret olmak gibi bir niyetim hiç yok...

‘Yasak Elma’ dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı. Bulut iddiaları reddetti, yapımcı Fatih Aksoy ise “Hasıraltı etmem” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ş., olayı Habertürk’e anlattı:

- Sette ne yaşandı?

Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim. Önce “Düzeltme”, sonra “Arka tarafa gidip düzeltelim” dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, “Bir daha ellemezsin” dedi.

- Nasıl tepki verdiniz?

Şok yaşadım, hemen tepki veremedim. Üst kata çıkınca yapım ekibine bildirdim durumu. Sonra konuştuğum kişiyi yanına çağırıp gecikmenin nedenini sordu. Çekimler sürdü ama ben çalışamadım. Uygulayıcı yapımcımıza söyledim. “Arkandayız. Bu yaşadığın cezasız kalmamalı” dediler. Olay perşembe günü oldu. Salıdan itibaren sosyal medyadan yaydım. Bir daha kimsenin başına gelmesini istemiyorum.

- Neden 5 gün beklediniz?

Yapımcının görüşme ricası üzerine bekledim. O da yanımda olduğunu söyledi, hukuki yollara başvurmamı önerdi. Sosyal medyadan paylaştım, ertesi gün savcılığa da gittim. Basının konuya eğilmesi cesaretlendirdi açıkçası. Tazminat davası açmadım, para istemiyorum. Sadece cezalandırılmasını istiyorum.

- Daha önce de böyle bir yaklaşımı olmuş muydu?

Bana karşı olmamıştı. Herkesle şakalaşırdı. 2 hafta oldu bu dizinin setinde çalışmaya başlayalı. Ama set çalışanlarını öpüyor, şakalaşıyormuş. Sonra başka hikâyeler duymaya başladım. Ekipten bir kızı öpmüş dudağının kenarından.

- Hollywood’daki #MeToo hareketinden etkilendiniz mi?

Hayır, bu olay başıma geldikten sonra öğrendim.

- Şöhret olmak istediğinizi söyleyenler de var?

Ben kötü bir şey yapmadım. Taciz edilen, mağdur olan benim. Şöhret olmak için neden namusumu ortaya koyayım? Kesinlikle oyunculuğa filan geçmek istemiyorum. İleride kostüm tasarımcısı olmak istiyorum.

- Talat Bey, “Dudağından öptüğümü ispatlasın” diyor...

Sette bana şahitlik yapacak insanlar var. Gören herkes şahitlik yapacak. Zaman, tüm gerçekleri ortaya çıkaracak.

Ö.Ş.’NİN SEVGİLİSİ R.: HEP YANINDA OLACAĞIM

- Sevgilinizin davadan vazgeçmesi için sizi aramışlar...

Ertesi gün Bulut’un menajeri Derya Hanım aradı. Yanlış anlaşılma olduğunu, görüşmek istediğini söyledi. Talat Bey oturup bir orta yol bulmak istiyormuş. Kabul etmedim. İddia edildiği gibi “Kahraman olacağım, bütün kadınların haklarını koruyacağım” demedim.

- “Kim evlenir bu kızla?” gibi bir cümlesi var...

Kendisi de 20 yaşında olduğunu söylüyor. Psikolojisini düşünüyor mu? Ben hep onun yanında olacağım. Bu cümle akıl alır gibi değil. “Öptüğümü ispatlasın” demiş. Dudağından öpünce iz mi kalıyor?