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Son Dakika: Uçuşlar iptal edildi!

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Son Dakika: Uçuşlar iptal edildi!
Havayolları şirketleri yaptıkları açıklamalarda, yolcuların, alana gitmeden önce kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yoğun karyağışı beklendiği bildirildi.
İstanbul’da halen güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edecek.

10 derecenin üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye inmesi bekleniyor.
Elverişsiz hava koşulları İstanbul hava trafiğini de etkiledi.

Buna göre Pegasus Hava Yolları’nın yarın sabah 07.50’daki Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen seferi ile 10.00’daki Sabiha Gökçen-Ercan seferi iptal oldu.

Türk Hava Yolları’nın yarın 13.35’teki Atatürk Havalimanı-Ercan Havalimanı, 16.05’teki Ercan Havalim anı-Atatürk Havalimanı, 18.20’deki Atatürk Havalimanı-Ercan Havalimanı ile 20.55’teki Ercan Havalimanı Atatürk Havalimanı seferleri yapılmayacak.
Atlasjet’in de yarınki üç seferi iptal oldu.

Atlasjet’in 21.40’taki Ercan-İstanbul seferi yapılmayacak..Atlasjet’in 17.30’daki Ercan-Gaziantep ve 19.20’deki Gaziantep-Ercan uçuşları da iptal edildi.

Havayolları şirketleri yaptıkları açıklamalarda, yolcuların, alana gitmeden önce kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

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