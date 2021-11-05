Son Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in sansürlenmiş aşk sözlerinin sırını çözüldü

Fransız bilim insanları, tarihi belgelerde kullanılan farklı mürekkeplerin kimyasal bileşimini ayırarak orijinal yazıyı ortaya çıkarmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Antoinette ile Fersen'e ait ulusal arşivlerde bulunan mektupları söz konusu yöntemle analiz eden uzmanlar, sansürlenen bazı paragraflarının deşifre edildiğini açıkladı.

Kelimelerin üstünü karalayan kişinin Fersen olduğu anlaşıldı

Araştırmacılar ayrıca bu yöntem sayesinde, mektupları sansürleyen kişinin de Fersen olduğunu belirledi. Bazı harfleri yazmak ve redaksiyonunu yapmak için aynı mürekkepleri kullananın Fersen olduğu aktarıldı.

Mektupların yazıldığı Haziran 1791 ile Ağustos 1792 arasındaki tarihlerde Kral XVI. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'in ülkeden kaçma girişimi başarısızlığa uğramış ve Paris'teki Tuileries Sarayı'nda ev hapsinde alınmışlardı.

Harvard'da dönemin edebi kültürünü inceleyen tarihçi Deidre Lynch'e göre Fersen'in mektupları sansürlemesinin nedeni ise "Antoinette'in erdemini korumaya çalışması".

"Bu metinle biliyoruz aralarında bir aşk ilişkisi varmış"

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmanın mimarlarından biri olan analist Anne Michelin de ikili arasındaki ilişkinin artık bir aşk ilişkisi olduğunun daha da belirginleştiğini belirtiyor: "Bu dönemde insanlar çok süslü bir dil kullanıyorlardı; ama burada gerçekten güçlü ve samimi bir dil var. Bu metinle biliyoruz aralarında bir aşk ilişkisi varmış"

Marie Antoinette ve Fersen, 18 yaşlarındayken Fransa'da tanıştılar, Antoinette'in ölümüne kadar da iletişimlerini sürdürdüler.

"Sensiz Olmaz", "Sevdiğim sensin"

Araştırmacıların mektuplarda analiz ettiği 15 harften sekizinde, mürekkeplerin kimyasal bileşiminde her katmanı ayrı ayrı haritalandırabileceklerini ve böylece orijinal metni kurtarabileceklerini söyledikleri yeterli farklılıklar vardı.

Mektupta deşifre edilen bir kısımda "Sensiz Olmaz", "Sevdiğim sensin" yazıyordu.

Tarihçi Ronald Schechter, söz konusu tekniğin tarihçilere "diplomatik ve hassas siyasi yazışmalardaki redaksiyon veya sansürlemeyi deşifre etmesine" yardımcı olacağını aktardı.

Çok savurgan olduğu gerekçesiyle Fransız halkı tarafından pek sevilmeyen Marie Antoinette, Fransız Devrimi'nin ardından yaklaşık 4 sene boyunca hapis tutulduktan sonra Ekim 1793'te Paris'te giyotinle idam edilmişti.

AP