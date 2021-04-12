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Sorakın: “Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz”

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"Sizi Kıbrıs Türk halkının geleceği ile oynamamaya, gerçekleri görmeye ve hayal aleminden çıkmaya davet ediyorum.”
Sorakın: “Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz”

İşte Sorakın’ın açıklaması:

“Çiçeği burnunda UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı Sn Tatar gibi hayal aleminde yaşıyor. Sn Hasipoğlu “bütün ilgili çevrelerin egemen eşitlik temelinde iki devlete dayalı bir çözüm şeklinin tartışılmasını kabul ettiklerini ve Sn Tatar’ın da bu modeli ilk kez masaya koymaya hazırlandığını” söylüyor. Sn Hasipoğlu, bütün ilgili çevrelerin kapsamlı çözümden bahsederken neyi ifade ettiklerini ya anlamıyor ya da görmek istemiyor. Gayrı Resmi Cenevre toplantısı müzakere zemini oluşturma toplantısıdır. Bu toplantıda siz farklı fikirlerinizi masaya koyabilirsiniz, ancak kabul edilmesi bir yana tartışılmasını bile sağlayamazsınız. Bu tavırla kapsamlı çözüm müzakerelerinin önünü tıkayacağınızı, Kıbrıs Türk halkını maceraya ve bilenmezliğe sürükleyeceğinizi düşünemiyorsunuz. Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. En gerçekçi çözüm iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde federal çözümdür. Sizi Kıbrıs Türk halkının geleceği ile oynamamaya, gerçekleri görmeye ve hayal aleminden çıkmaya davet ediyorum.”

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