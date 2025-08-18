  • BIST 10926.62
  • Altın 4400.866
  • Dolar 40.8882
  • Euro 47.8062
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası

» »
SOS Çocukköyü Derneği, çocukların güvenli bir ortamda büyüme, eğitimlerini sürdürebilme ve potansiyellerini gerçekleştirme hakkına dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık ve bağış kampanyası başlattı.
SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası

Yoksulluk, göç, ihmal, savaş gibi nedenlerle hayatları sekteye uğrayan çocukların eğitimden kopmalarını önlemeyi amaçlayan “Destek Ver, Eğitime Fırsat Ver!” kampanyasıyla toplumun tüm bireylerini çocukların geleceğine ortak olmaya davet ediliyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan görsel ve video içeriklerle, çocukların eğitimle değişen hayatlarına dikkat çekilerek, eğitime erişemeyen bir çocuğun destekle nasıl dönüşüm yaşadığı aktarılıyor. İçeriklerde, herkesin kolaylıkla destek verebileceği çeşitli bağış yöntemleri de kamuoyuyla paylaşılıyor.

SOS Çocuk Köyü Derneği, konuyla ilgili açıklamasında, yaşam koşulları ne olursa olsun çocukların eğitime erişim hakkının olması gerektiği kaydetti. Her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğu kaydedilen açıklamada,  “Bir çocuğun sırtına sadece çanta değil, umut da yüklenebilir. Bu da toplum olarak elimizi uzatmamızla mümkün.” denildi.

Bağış yöntemleri

Dernek açıklamasında bağış yöntemleri de aktarıldı.

SMS ile faturalı hatlar üzerinden “SOS” yazıp 4120’ye SMS göndererek 350 TL bağış yapılabiliyor. Online bağışlar ise derneğin resmi web sitesi üzerinden soscocukkoyu.org/bagis-yap gönderilebilecek.

Banka hesapları üzerinden ise bağılar şu bankalardan yapılacabilecek:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda CT09123029100000000200000872; Garanti Bankası’nda TR520006200049300006294366; İş Bankası’nda TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93; Türk Bankası’nda CT49121019010000000005848733; Kooperatif Merkez Bankası’nda CT85120000100000000000127045;Creditwest Bank’ta CT20136094150000000100011069;Albank’ta CT69152090100000018802673351; Yakın Doğu Bank’ta CT23139050120123040000020727”

SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret ederek doğrudan bağışta yapılabilecek. Detaylı bilgi 0548 830 04 59 hattından temin edilebilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Maraş’ta Yeni Açılım İddiası18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:31
  • KOOP'un üç iştiraktekinde grev18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:28
  • Merit’ten, hastaneye sedye bağışı17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • Mehmet Zeki Avcı: Yeni kameralarla ilgili bilgi kirliliği giderilmeli17 Ağustos 2025 Pazar 14:47
  • 4 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi: 821 sürücüye ceza kesildi!17 Ağustos 2025 Pazar 14:45
  • Akdoğan’ın eski Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti17 Ağustos 2025 Pazar 14:43
  • Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların AB pasaportu alması, anasının ak sütü gibi helal!16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:26
  • İstifa eden Milletvekili Khan BBC'ye konuştu16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:09
  • Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:00
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 251 sürücü rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti