SOS Çocukköyü Derneği’nden eğitime destek amacıyla bağış kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların güvenli bir ortamda büyüme, eğitimlerini sürdürebilme ve potansiyellerini gerçekleştirme hakkına dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık ve bağış kampanyası başlattı.

Yoksulluk, göç, ihmal, savaş gibi nedenlerle hayatları sekteye uğrayan çocukların eğitimden kopmalarını önlemeyi amaçlayan “Destek Ver, Eğitime Fırsat Ver!” kampanyasıyla toplumun tüm bireylerini çocukların geleceğine ortak olmaya davet ediliyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan görsel ve video içeriklerle, çocukların eğitimle değişen hayatlarına dikkat çekilerek, eğitime erişemeyen bir çocuğun destekle nasıl dönüşüm yaşadığı aktarılıyor. İçeriklerde, herkesin kolaylıkla destek verebileceği çeşitli bağış yöntemleri de kamuoyuyla paylaşılıyor.

SOS Çocuk Köyü Derneği, konuyla ilgili açıklamasında, yaşam koşulları ne olursa olsun çocukların eğitime erişim hakkının olması gerektiği kaydetti. Her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğu kaydedilen açıklamada, “Bir çocuğun sırtına sadece çanta değil, umut da yüklenebilir. Bu da toplum olarak elimizi uzatmamızla mümkün.” denildi.

Bağış yöntemleri

Dernek açıklamasında bağış yöntemleri de aktarıldı.

SMS ile faturalı hatlar üzerinden “SOS” yazıp 4120’ye SMS göndererek 350 TL bağış yapılabiliyor. Online bağışlar ise derneğin resmi web sitesi üzerinden soscocukkoyu.org/bagis-yap gönderilebilecek.

Banka hesapları üzerinden ise bağılar şu bankalardan yapılacabilecek:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda CT09123029100000000200000872; Garanti Bankası’nda TR520006200049300006294366; İş Bankası’nda TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93; Türk Bankası’nda CT49121019010000000005848733; Kooperatif Merkez Bankası’nda CT85120000100000000000127045;Creditwest Bank’ta CT20136094150000000100011069;Albank’ta CT69152090100000018802673351; Yakın Doğu Bank’ta CT23139050120123040000020727”

SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret ederek doğrudan bağışta yapılabilecek. Detaylı bilgi 0548 830 04 59 hattından temin edilebilir.