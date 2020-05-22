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Sosyal Adalet Hareketi’nden açıklama

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Sosyal Adalet Hareketi’nden açıklama
Sosyal Adalet Hareketi’nden açıklama

Sosyal Adalet Hareketi için toplum ve toplumu oluşturan bireylerin sağlığı, büyük önem arzetmektedir.

Salgın nedeniyle sınır kapılarının kapatılma kararı, doğru bir karardı. Hava ve deniz kapılarının, ada insanı dışındakilere kapalı kalmaya devam etmesi, salgının kontrol edilemez bir şekilde tekrar başlamaması için gereklidir. Dış turizm, turist gelecek ülkelerde hala salgının yoğun bir şekilde devam ettiği gözönüne alındığında çok risklidir. Gelecek kişilerden PCR test ve/veya sağlık karnesi istenmesi de çözüm değildir. Testin yapılacağı zaman ile, uçağa binme arasında hatırısayılır bir süre geçecek ve bu kişiler virüsle karşılaşmış olabileceklerdir. Otele gelecek bir enfekte kişiden tüm otele virüs yayılabileceğini Salamis örneğinde gördük. Bu yüzden, ülkenin bu riski alması çok tehlikelidir. Hava ve deniz kapıları, yabancı uyruklulara kapalı kalması gerekmektedir.

Öte yandan, adanın siyasi ve askeri yönden bölünmüşlüğünden dolayı yaşanan insani problemler vardır. 2000 kişiye yakın güneyde çalışan vatandaşımız, eğitimini güneyde sürdüren onlarca gencimiz ve sağlık ihtiyaçları için güneye geçmek zorunda olan birçok vatandaşımız, 2 aydır güney ile kapıların kapalı oluşundan dolayı, çok zor durumda kalmıştır. Birçok insan işini kaybetme tehlikesi yaşarken, eğitimine Güney Kıbrıs'ta devam eden çocuklarımız da eğitimlerinden geri kalıyor. Sağlık problemi için geçiş yapamayanlar, ya sağlıklarından oluyor ya da güneyde zor şartlarda yaşamak durumunda kalıyor. Bu insani konuya, toplum sağlığını tehlikeye atmadan ivedilikle çözüm getirilmeli, yukarıda bahsettiğimiz durumda olan insanların günlük geçişlerine izin verilecek düzenlemeler güney muhataplarla da görüşerek ivedilikle yapılmalıdır.

 

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