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SpaceX Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir

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Bir yatırım bankasının tahminlerine göre, tahmini 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, trilyoner olacak ilk kişi olabilir.
SpaceX Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapabilir

Bir yatırım bankasının tahminlerine göre, tahmini 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, trilyoner olacak ilk kişi olabilir.

Morgan Stanley analistlerine göre, servetinin büyük bir çoğunluğunu elektrikli araç firması olan Tesla'dan elde eden Elon Musk, SpaceX şirketiyle bu miktarın çok daha fazlasını kazanabilir.

Analist Adam Jones, 2002 yılında kurulan SpaceX'in insanları ve kargoları Ay'a ve Mars'a götürebilecek Starship roketlerinin, uzay endüstrisindeki yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Starship'ten önce uzayı konuşmanın Google'dan önceki internetten bahsetmek gibi olduğuna dikkat çeken Jones, SpaceX'in tahminen 200 milyar dolar değerinde olduğunu ifade etti.

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