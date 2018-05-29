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Spor yazarları ile Sertoğlu vedalaştı

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu “ Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek için aday olduğunu” söyledi.
Spor yazarları ile Sertoğlu vedalaştı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu “ Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek için aday olduğunu” söyledi.

Hasan Sertoğlu bu sabah kahvaltıda Kıbrıs Türk Spor Yazarları ile bir araya geldi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben kahvaltı sırasında dernek binasının yapımına katkıları ve spor yazarlarına desteği dolayısı ile Hasan Sertoğlu’na bir plaket takdim etti.

Oben, yaptığı kısa konuşmada “ Hasan Sertoğlu’nun gerek bir iş insanı gerekse Futbol Federasyonu Başkanı olarak her zaman kendilerine yardımcı olduğuna işaret etti ve “ Sertoğlu’na Lefkoşa Belediye Başkanlığı adaylık süreci ile bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da konuşmasında “ spor yazarları ile birlikte güzel işler başardıklarına “ dikkati çekti ve “ önemli olanın yardımlaşma ile topluma bir şeyler verebilmek olduğunun altını çizdi. Sertoğlu “ Lefkoşa’yı bugünkü perişan halinden kurtarıp çağdaş bir kent haline getirmek için aday olduğunu” söyledi. Hasan Sertoğlu, “ bugüne kadar üstlendiğim tüm zor işleri başardım. İnşallah Lefkoşa’yı da layık olduğu güzel seviyeye halkımızla birlikte getireceğiz” dedi.

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