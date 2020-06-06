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“Su taşıyan boruların tamiratı 2-3 ayda tamamlanacak”

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“Su taşıyan boruların tamiratı 2-3 ayda tamamlanacak”
“Su taşıyan boruların tamiratı 2-3 ayda tamamlanacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 

Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boruların tamir sürecine değinen Oktay, konuyu yakından takip ettiklerini ve 2-3 ay içinde tamiratın tamamlanacağını söyledi. Barajda bu süre için yeterli su bulunduğunu kaydeden Oktay, “KKTC vatandaşlarını susuz bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Oktay, proje ile Kuzey Kıbrıs’ın içme suyu ihtiyacının kalmadığını, şimdi öncelikle Güzelyurt bölgesinde olmak üzere tarımsal sulamaya geçme noktasında da kararlı olduklarını bildirdi.

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