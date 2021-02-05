Şubat Ayındaki Vakaların % 80’i Mutasyon Kaynaklı!

KKTC’de Son Günlerde Artan COVID-19 Vakalarına, İlk Kez İngiltere’de Ortaya Çıkan Mutasyona Uğramış Virüsün Neden Olduğu Belirlendi.

KKTC’de Son Günlerde Artan COVID-19 Vakalarına, İlk Kez İngiltere’de Ortaya Çıkan Mutasyona Uğramış Virüsün Neden Olduğu Belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de tespit edildiğini açıkladı.

COVID-19 PCR Laboratuvarı’nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında COVID-19 tanısı konmuş 17 örnekte yapılan analizlerde, “B117” olarak bilinen İngiliz varyantının KKTC’de yayıldığı saptandı. Analizlerde 17 örnekten 9’unda “B117” varyantı olduğu tespit edildi.

Şubat Ayındaki Vakaların % 80’i Mutant Kaynaklı

KKTC’deİngiltere varyantına ait ilk vaka 13 Ocak’ta görüldü. 3 Şubat’ta ise COVID-19 tanısı konulan 10 vakadan 8’nin “B117” varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50’nin üzerine çıktığı KKTC’de, bu artışın nedeninin, ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.