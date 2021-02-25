Şubat ayrı rekoru kırıldı... Dolar/TL akşam saatlerinde 7.40'ı gördü

Türkiye'nin, temmuz ayıyla birlikte döviz borcu yükümlülüklerinin en yüksek olduğu ay olan şubatta, döviz kuru yükselirken ABD Doları TL karşısında 7.40'ı gördü.
Kur akşam saatlerinde 7.40 seviyesini gördü. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar karşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.
Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, aşı haberlerinin ardından dolar birçok para birimi karşısında gerileme kaydederken, Türk Lirası'nın dolar karşısında düşüşü yeni işlem gününde de devam etti.
Kur, TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. TL, dolar karşısında yüzde 3,8 aşağıda seyrederken gelişen para birimleri dolar kaşısındaki kayıplarını genişletiyor. Dolar/TL Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı.
Türkiye'nin risk primi 293 baz puan seviyesinden işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 14,92 oldu.
Türk Lirası, Meksika pesosu ile birlikte ilk işlemlerde en çok değer kaybeden para birimi olurken haftaya 7,01 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru Çarşamba günü 7,24'ün üzerini test etmişti.
Ekonomist Mağfi Eğilmez yazdı:
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