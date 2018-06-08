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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Sümer Aygın ‘Saygın Bir Girne İçin’ ziyaretlerini sürdürüyor

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın , Karaoğlanoğlu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.
Sümer Aygın ‘Saygın Bir Girne İçin’ ziyaretlerini sürdürüyor

Karaoğlanoğlu İlkokul Müdürü Sonay Özgüan ve öğretmenler ile bir araya gelen Aygın, Girne için neden bir kez daha aday olduğunu anlatarak, Girne ‘nin görünen durumunun ve kendi başkanlığından sonra üzerine hiç birşey konulmamasının acısını yaşadığını belirtti. Toplantıda Karaoğlanoğlu  İlkokulunun sorunları da görüşülürken, çocuklara daha iyi bir ortam sunmak ve sosyal çevreleri arttırmak amacı ile neler yapılbileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Aygın, yeniden Belediye Başkanlığına seçildiği taktirde, Girne‘de gerçekeleştirmek istediği projeleri müdür ve öğretmenler ile paylaşırken, okulların ve çocuların ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmaların tekrar gündeme alınacağının da altını çizdi. Daha iyi bir Girne için; saygın bir Girne için tekrar bu yolda olduğunu belirten Aygın, desteklerini esirgemeyenlere de teşekkürlerini iletti.

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