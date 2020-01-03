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Süper lig hakemleri ne kadar kazanıyor?

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Hakemlerin ilk yarıda ne kadar kazandığı belli oldu: Cüneyt Çakır'ın 5 aylık geliri 305 bin TL
Süper lig hakemleri ne kadar kazanıyor?

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından hakemlerin kazançları da belli oldu. İlk yarıda en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Cüneyt Çakır'ın 5 aylık geliri 305 bin 900 lira oldu.

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. Çakır 3 kez de VAR'da görev yaptı. 43 yaşındaki deneyimli hakem maç ücreti olarak toplam 130 bin 900 lira kazandı. 10 kez orta hakem, 6 kez VAR olan Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus ise 133 bin 400'er liranın sahibi olarak en çok maç ücreti alan hakem oldu.

Aylık 7 bin TL idman payı

Profesyonel hakem olan Çakır, elit hakem olduğu için aylık 35 bin liraya imza attı. Çakır'ın 5 aylık geliri 175 bin lira oldu. Böylece Cüneyt Çakır'ın 5 aylık geliri 305 bin 900 lira oldu. Cüneyt Çakır dışında 17 hakem daha profesyonel hakem olarak görev yapıyor. Bu hakemlerin aylık maaşları 15 bin ila 20 bin lira arasında değişiyor. Ligdeki profesyonel olmayan hakemlere ise aylık 7 bin lira civarında antrenman payı veriliyor.

VAR'ın lideri Gencerler

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında VAR odasına en fazla giren isim ise Koray Genclerler. Gencerler, MHK tarafından 11 müsabakaya VAR olarak atandı. 41 yaşındaki hakemi, 9 kez VAR görevini üstlenen Serkan Tokat takip etti. Bahattin Şimşek de 8 maçta VAR hizmeti verdi.

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