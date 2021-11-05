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Süper Lig maçında inanılmaz hata! Oyuncular soyunma odasından geri döndü

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Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı.
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Oyuncular soyunma odasından geri döndü

Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Karşılaşma 4 dakika daha oynanarak Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK -  maçının ikinci yarısında 9 dakika uzatma verildi. Hakem mücadeleyi 90+5'te bitirince oyuncular soyunma odasına gitti. Hakemin uyarılmasından sonra hakem oyuncuları yeniden sahaya çağırdı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa oyuncuları 4 dakika daha oynadı. Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 

NTV

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