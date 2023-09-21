Süper Lig ve 1. Lig'de 6. hafta fikstürü

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta, 22 Eylül Cuma günü yapılacak iki maçla başlayacak
Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
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