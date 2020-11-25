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Süt Bedellerinin %50'si Bugün Ödeniyor

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01 - 15 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sini bugün ödüyor.
Süt Bedellerinin %50'si Bugün Ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu(SÜTEK), 16 - 30  Eylül  devresinin geriye kalan yüzde 40'lık kısmını ve 01 - 15 Ekim devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sini bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16- 30 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16.5 milyon TL’lik olan çiğ süt bedellerinin 6.6 milyon TL’ye mukabil olan yüzde 40'lık kalan kısmının ödenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 1-15 Ekim döneminde Kuruma süt veren 671 üretici için toplam 17.1 milyon TL olan çiğ süt bedellerin yüzde 50'sinin de hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

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