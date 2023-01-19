  • BIST 5.439,83
  • Altın 1153.178
  • Dolar 18.7933
  • Euro 20.3466
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Suudi emlak kralı, Messi ve Ronaldo için 2,2 milyon sterlin ödedi

» »
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, belki de kariyerlerinde son kez yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Suudi emlak kralı, ayrıcalıklara sahip bir VIP bileti için adeta servet ödedi.
Suudi emlak kralı, Messi ve Ronaldo için 2,2 milyon sterlin ödedi

Suudi bir iş insanı, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin belki de son kez karşı karşıya geleceği maçı izlemek için 2 milyon sterlinden (yaklaşık 50 milyon TL) fazla para ödedi.

Aralık ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a transfer olan Ronaldo, Suudi krallığındaki ilk maçını ezeli rakibi Lionel Messi’ye karşı oynayacak. Suudi Arabistan’ın All-Star takımına kaptanlık yapacak olan Cristiano Ronaldo, hazırlık karşılaşmasında Messi’li PSG’ye karşı oynayacak.

Suudi Arabistan’ın emlak kralı Mushred al-Ghamdi’nin, iki megastarla tanışacağı maçın VIP bileti için bir müzayedede 2,2 milyon sterlin ödediği ortaya çıktı. Açık artırma 220 bin sterlinden başlarken, elde edilen paranın hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı. Astronomik bilet fiyatının, şimdiye kadar bir maç bileti için ödenen en yüksek bedel olduğu düşünülüyor.

Al-Ghamdi, Ronaldo ve Messi’nin karşılaşacağı maçın kazananı için yapılacak törene de katılacak ve soyunma odalarına girmesine de izin verilecek.

İki dünya yıldızı, son olarak 2020’de karşı karşıya gelmişti ve Ronaldo’nun formasını giydiği Juventus, Barcelona’yı 3-0 mağlup etmişti.

PSG 8,8 MİLYON STERLİN ALACAK

Öte yandan, Paris Saint Germain kulübünün, Riyad’da oynanacak dostluk maçından 8,8 milyon sterlin kazanacağı da öğrenildi. Paris ekibi, Suudi Arabistan’ın ünlü takımlarından Al-Nassr ve Al-Hilal’den oyuncuların da yer alacağı Suudi All-Star takımıyla karşı karşıya gelecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Weghorst'la yollarını ayırdı14 Ocak 2023 Cumartesi 13:56
  • FIFA yılın en iyileri için adayları açıkladı13 Ocak 2023 Cuma 14:46
  • Ali Koç’tan krize izin yok13 Ocak 2023 Cuma 13:10
  • Wout Weghorst transferi için Manchester United ve Beşiktaş anlaştı! Tazminat…12 Ocak 2023 Perşembe 20:36
  • Miracle Değirmenlik Başkanı'na 100 gün hak mahrumiyeti cezası geldi...12 Ocak 2023 Perşembe 18:03
  • Efsane isim Lefter Küçükandonyadis... "Ver Lefter'e yaz deftere"12 Ocak 2023 Perşembe 11:54
  • Yenilenen Taksim Sahası 12 Ocak’ta açılıyor10 Ocak 2023 Salı 17:08
  • Beşiktaş’tan Wout Weghorst Açıklaması09 Ocak 2023 Pazartesi 19:13
  • Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi09 Ocak 2023 Pazartesi 15:48
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisinde dev gelir09 Ocak 2023 Pazartesi 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti