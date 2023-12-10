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T.C. Milli Savunma Üniversitesi ve Hava Harp Enstitüsü, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’ni Ziyaret Etti

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T.C. Milli Savunma Üniversitesi ve Hava Harp Enstitüsü, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’ni Ziyaret Etti
T.C. Milli Savunma Üniversitesi ve Hava Harp Enstitüsü, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’ni Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ile Hava Harp Enstitüsü Müdürü Hava Pilot Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu, beraberindeki heyetle Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü’nü ziyaret etti. Ziyarette, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında görevli Kara Pilot Yüzbaşı Volkan Ekşi de heyete eşlik etti.

Girne Üniversitesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret eden heyet, KKTC’deki askeri makamlar ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle denizcilik ve havacılık alanında KKTC’nin en güçlü üniversitesi olan Girne Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Adadaki tek Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde Havacılık Yönetimi, Pilotaj ve Uçak Mühendisliği bölümleri ile geleceğin havacılarını yetiştiren Girne Üniversitesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Serdar Salman ve Hava Pilot Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu’nu Girne Üniversitesi’nden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tolun, Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç ve Pilotaj Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haluk Serhat Ongun karşıladı.

Gerçekleştirilecek iş birlikleri ele alındı

Girne Üniversitesi’nin olanakları ve özellikle havacılık bölümleri ile ilgili bilgi alan ziyaretçiler ve Girne Üniversitesi yetkilileri gerçekleştirilebilecek iş birliklerini görüştükleri bir de toplantı gerçekleştirdiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde havacılık etkinliklerinin artırılarak havacılığa olan ilginin artırılmasının önemine değinilen toplantıda, ülkedeki atıl meydanların genel havacılık maksadıyla kullanılması, Türk Hava Kurumu’nun etkinliğinin sportif havacılık faaliyetlerinin sayısının artırılması konuları ele alındı. Ayrıca Girne Üniversitesi tarafından havacılık alanında düzenlenen etkinliklerin sayısının artırılması ve bunların Milli Savunma Üniversitesi tarafından da desteklenmesi konularında fikir birliğine varıldı.

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