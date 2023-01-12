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Tahir Topaloğlu Adaylığını Açıkladı

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Temmuz ayında yapılacak olan seçimli genel kurulda Tahir Topaloğlu başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Tahir Topaloğlu Adaylığını Açıkladı

Topaloğlu açıklamasında “Hedefim, birlik ve bütünlüğü sağlayarak KTSYD’ye kalıcı eser bırakmaktır” dedi.

 

Edindiğim tecrübelerle derneğe hizmete hazırım

Tahir Topaloğlu başkan adaylığı için yaptığı açıklamada uzun yıllar futbol ve basketbol branşlarında milli takım seviyesine kadar yükseldiğini ve birçok şampiyonluklara imza attığını belirterek “spor yazarlığı mesleğini 20 yılı aşkın bir süredir sürdürmekteyim. Gerek sporculuk gerekse spor yazarlığı hayatımda edindiğim tecrübelerle Temmuz ayında gerçekleşecek olan seçimli olağan genel kurulda değerli üyelerimizden de aldığım destekle, başkan adayı olmaya karar verdim” dedi. 

 

Bayrağı daha ileriye taşıyacağız

Tahir Topaloğlu “KTSYD’ye hizmet etmiş ve derneğimize birçok kalıcı eser bırakmış eski başkanlarımız Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Hasan Hastürer, Songuç Kürşat, Ertan Birinci, Mustafa Özsoy, Ogün Genç Kaçmaz, Bülent Kılıçoğlu ve Çelen Oben’in yanında, mevcut başkan Burhan Gürkan’ın bıraktığı bayrağı devralarak, KTSYD’ye içimdeki heyecan ve istekle derneğimizi daha ileriye taşımak hedefindeyim” dedi.

 

Kalıcı eser bırakacağız

Tahir Topaloğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi “Değerli KTSYD üyelerine her platformda sahip çıkmak, Derneğe kalıcı eser kazandırmanın yanında birçok projelerimle adaylığımı açıklıyorum. KTSYD’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu dikkate alacak olursak, üyelerimiz ile birlik bütünlük içinde, herkese hak ettiği değeri vererek ve tek hedefin hizmet etmek olduğu bilinci ile bu göreve talip oldum. Kıymetli KTSYD üyelerinin takdir etmesi durumunda saat mevhumu gözetmeksizin ekibimiz ile hizmet edeceğimizi ifade ederim.”

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