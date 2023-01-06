Taliban’dan Prens Harry’ye tepki: Boşboğaz ezik

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan ve aile sırlarına ilişkin ifşalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry'nin Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü yönündeki açıklamasına Taliban'dan çok sert tepki geldi.

Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayınlanacak Spare isimli anı kitabında, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü belirterek “Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da” ifadelerini kullandı. Savaşta askerlerin genellikle kaç düşman öldürdüklerini bilmediklerini ve gelişigüzel ateş ettiklerini belirten Prens Harry, ancak dizüstü bilgisayarların olduğu bu çağda, kesinlikle kaç düşman savaşçıyı öldürdüğünü söyleyebileceğini kaydetti.

Afganistan'da geçen sene iktidarı ele geçiren Taliban'dan bu açıklamaya yanıt gecikmedi. İngiliz MailOnline sitesine konuşan Taliban üyeleri, örgütün şu anda Afganistan'da iktidarda olduğunu, Prens'in ise ailesindeki yerini korumaya çalışan biri haline geldiğini söyledi. Prens Harry'yi “boşboğaz ezik” olarak niteleyen kaynaklar, Batı karşısında son gülen tarafın Taliban olduğu yorumunu yaptı.

‘DOKTORA GÖRÜNMELİ’

Taliban komutanlarından Molavi Ağagül, Prens'in ilgi çekmeye çalıştığını belirterek “Söylediklerinin doğru olduğunu da sanmıyorum. Onu ve ordusunu ülkeden defettiğimiz için öfkeli olmalı. Bence delirmiş ve bir doktora görünmeli” dedi.

Taliban sözcülerinden Abulkahar Balki de, Prens Harry'nin açıklamalarının “masum insanları öldüren işgalcilerin Afganistan'da yarattığı travmanın küçük bir örneği” olduğunu ifade etti.

Prens Harry'nin açıklamaları İngiltere'de de eleştirilere yol açtı. Birçok kişi prensin savaşla ilgili sözlerinin ulusal güvenlikle ilgili kurallara aykırı olduğunu ve herkesin bildiği çizgiyi aştığını söyledi. Afganistan'da savaşan eski İngiliz komutanlardan Richard Kemp, Prens'in sözlerinin birlikte savaştığı askerlere ihanet olduğunu savundu.