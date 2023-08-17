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Talisca'dan ortalığı alevlendirecek hamle!

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Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Anderson Talisca'dan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.
Talisca'dan ortalığı alevlendirecek hamle!

Beşiktaşlı taraftarlar Talisca için transfer nöbetine başladı. Brezilyalı oyuncunun takıma dönmesi için sosyal medya hesabına binlerce yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlara Talisca'dan heyecanlandıracak bir yanıt geldi. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediği biliniyordu.

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Talisca, Beşiktaş'ın Rashica transfer videosunu beğendi. Bu olaydan kısa süre sonra siyah-beyazlı taraftarlar Talisca'nın sosyal medya hesabına yorum yağdırdı.

12 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi Talisca'nın kulübü olan Al Nassr'a 12 milyon euro önerdi. Talisca'ya ise sponsor desteğiyle 8 milyon euro maaş ödemeye hazır olan Beşiktaşlı yöneticiler beklemeye geçti.

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