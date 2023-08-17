Talisca'dan ortalığı alevlendirecek hamle!

Beşiktaşlı taraftarlar Talisca için transfer nöbetine başladı. Brezilyalı oyuncunun takıma dönmesi için sosyal medya hesabına binlerce yorum yapan siyah-beyazlı taraftarlara Talisca'dan heyecanlandıracak bir yanıt geldi. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediği biliniyordu.

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Talisca, Beşiktaş'ın Rashica transfer videosunu beğendi. Bu olaydan kısa süre sonra siyah-beyazlı taraftarlar Talisca'nın sosyal medya hesabına yorum yağdırdı.

12 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi Talisca'nın kulübü olan Al Nassr'a 12 milyon euro önerdi. Talisca'ya ise sponsor desteğiyle 8 milyon euro maaş ödemeye hazır olan Beşiktaşlı yöneticiler beklemeye geçti.