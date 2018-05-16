Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Tufan Erhürman, yıllardır, bağımsız ve bağlantısız nutukları attığımız KKTC’nin en önemli kurumlarından birisi konumunda olan Merkez Bankasının başına, her zamanki gibi yine Türkiye’den bir yönetici gönderildi.Hadde Sivil Savunmayı anladık. Dış güvenliği sağlayan ordumuzu da anladık. Ancak ülkenin ekonomisinin röntgenini çeken Merkez Bankasının başına, sanki buralarda bu işlerden birisi anlamazmış gibi,Anamız bile olsa bir başka ülkeden yönetici atanmasını anlayamadık. Buralarda ülke insanın yapısını, ticari anlayışını bilen bir banka yöneticisi bulamadık mı da dışarıdan yönetici atandı inanın onu hiç anlayamadık. Sn. Başbakan, koloni görüntüsü veren bu tip atamalara hükümetinizin sanırım dur deme zamanı geldi. Otur arap, kalk arapmodunda idare ediliyoruz. Sabır dedik. Düzelir dedik ama yeteneksiz görülmeden dolayı sabır da yoruldu. Kırgınlığımız ve tepkimiz ondandır.

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Sn. Ayşegül Baybars, sessiz, sakin ve derinden giderek İçişleri Bakanlığında bazı, büyük baş kelleleri bumburo kestiniz. Arada bazı memurlar da paladan nasibini aldı. Birçok memur ve bürokrat neye uğradığını bile anlayamadı. Bazı çalışanların, iki senelerinin dolmasına 15-20 gün kaldığı için bıçaktan şimdilik kurtulduğu söyleniyor. Bizim Minik Kuşlar sıranın Merkezi Cezaevi Müdürü DerviçÇebiç’e geldiğini dile getirdi. Sn. Baybars, Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cam’a, özünü görmek isteyen can’a bakar.Aman dikkat edin o aynalara bakarken vicdan sızıdan ölmesin.

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Sn. Halis Üresin, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi kabul edin. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da cevizi bir bütün olarak görenler, onu kırıp özüne inemiyor. Bu ülkeye gerçekten faydalı işler yapanlar yerine dayısı ve amcası nedeniyle karnına vurduğun zaman, ah arkam diyenler daha makbul oluyor. Gecenizi gündüzünüze katarak Şirketler Mukayyitliğini bir yerlere getirmenin mükâfatını, görevden alınarak aldınız. Gökten Hülya Avşar yağsa şansızların başına Kuşum Aydın düşer misali, sizin başınıza da intikam melekleri düştü. Sn. Üresin, sorunun kendilerinde olduğunu anlamayan insanlar çözümü başkalarını görevden alarak huzurunu bozmakta bulur.

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Sn. Sonay Adem, TKP/ Yeni Güçlerden, kankanız Ali Gulle’nin ardından istifa ettiğinizi, İzzet İzcan ve Tözün Tunalı’nın ayrılmasından sonra TKP’nin, Yeni Güçler koluna, Tanrıdan rahmet dilediğinizi öğrendik. Siyaset arenasından emekli olurken, sanırım emeklilik günleri huzurlu geçiyor. Sn. Adem, bu siyaset dünyasında bizler bir ağaca benzer. Bizler bu ağaçta, yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Kimimiz olgunlaşmadan dalından kopartılır, kimimiz fazla olgunlaşmaktan dalından düşeriz.

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Sn. Ayşe Avseven öncelikle Sosyal Sigortalar Müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Yıllardır, Sosyal Sigortalar Dairesinde dirsek çürütmenin mükafatını nihayet gördünüz. Uzmanı olduğunuz dalda, daireyi daha ileriye taşıyacağınıza olan inanç büyüktür. Sn. Avseven, Kalp ve iş yapma yeteneği bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Oraya demekki güzel şeyler ektiniz ki güzel şeyler bitti. Kolay gelsin.

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Sn. Mustafa Akyön, 4 yıldır Gönyeli Belediyesinde meclis üyeliği yaptığınızı belirterek, amacınızın sadece Gönyeli ve halkına hizmet etmek olduğunu ifade ettiniz. Bu bir hizmet yarışıdır derken, yaşanan bazı eksiklikler olduğunu ve Gönyeli için yapacak daha çok şey olduğunu belirttiniz. Sayın Benli, üç dönemdir Başkanlık yapıyor fakat bu süreçte yıprandı, yoruldu ve ne yazık ki Gönyeli halkını üzmeye kırmaya başladı.Niyetimiz esnafımız, halkımız, bölge insanı ile barışık günümüzün getirdiği daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmaktır dediniz. Sn. Akyön, Zirvede Kartallarda, yılanlarda bulunur. Kartallar o zirveye süzülerek, yılanlar ise sürünerek çıkar. Mühim olan o zirveye süzülerek çıkmaktır. Kolay gelsin

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Sn. Dumlupınar Türk Spor Kulübü yöneticileri, yapmış olduğunuz, açıklamada, 12.05.2018 Cumartesi günü oynanması gereken Mormenekşe maçının Antrenörümüzün ve oyuncumuzun kızkardeşinin vefatı nedeniyle ertelenmesini KTFF’den talep ettik. Ayni gün saat 12:58’de KTFF mesaj ile maçın ertesi güne ertelendiği tarafımıza bildirildi. Yaklaşık 2 saat sonra telefoniyen maçın ertelenmediği, maça çıkmamız gerektiği bildirildi. Maç saati cenazemiz olduğundan yönetim ve oyuncular maça çıkmama kararı aldı. Ancak Futbol Federasyonu bizi hükmen mağlup sayarak, 3 puanımızı sildi ve 5 asgari ücret para cezası verdi dediniz. Sn. Yöneticiler, anamızı öpen Kanuni’nin Kadısı Ebu Suud efendi. Derdimizi kime anlatacağız dersiniz. Bırakın isteyen istediği gibi sizin ile ilgili karar alsın ve konuşsun. Unutmayın Martı B… ile deniz kirlenmez.

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Sn. Ödül Muhtaroğlu, ülkedeki işsizlik oranını hane hane belirleyerek çıkarttığınızı ve bu istatistiki bilgileri halk ile paylaştığınızı gördük. Ülkedeki toplam nüfus sayısı bilinmeden ve sorulduğu zaman ‘Kalabalığız’ denilen bir yerde sağlıklı ve dikkate alınabilecek bir veri elde edilmesinin mümkün olmadığını sanırım sizde biliyorsunuz. KKTC genelinde işsizlik oranının ise %5.8 olduğunu duyurdunuz. Bence yazlar ve kışlar çıkartıldıktan sonra, yalnız geceler hesaplanarak ve çıkacak sayıya orta yaşın üstündekiler dahil edilerek bu rakamın çıkması doğrudur. Sevgili Ödül, hayat pahalılığı ve nüfus açıklamaları da dahil, yalan ve dolanla sunulan verilerin yarattığı huzursuzluk tepki doğurur. Unutma huzur içerisinde yenen yavan bir ekmek, yalanların yarattığı endişe içindeki ziyafetten daha iyidir.

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Sn. Semavi Aşık, sosyal medyadaki paylaşımında, arkadaşımız Laika’yı kaybettik.Kıyılarımıza cesetler vuruyor. İsrail soykırım yapmakta hiç tadım kalmadı diyorsun. Habibe Teyzede, döviz aldı başını gidiyor. Zam kazıklarının ucu ağzımızdan çıkmaya başladı. Ay sonunu getirmek için elimizde makas ayları kısaltma operasyonu hesapları yapıyoruz dedi. Sn. Âşık, özelde KKTC’nin genelde dünyanın tadı kalmadı. Sessiz, sedasız kaliteli yaşamımızdan parçalar kopup gidiyor. Sn. Aşık, mayınlarda sessizdir. Taa ki üzerine basana kadar. Sessizce eriyen kaliteli yaşamın yakında tümü gümleyecek.

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Sn. Bengü Topaloğlu, geriye dönüp baktığımız zaman ışıl ışıl parlayan müthiş bir kariyer göze çarpar. Futbol literatürüne altın harflerle yazılan FİFA Kokartlı üst düzey bir hakem. Muhaceret Dairesinde elit bir memur. Sonrasında İçişleri Bakanlığında, vatandaş olacakların isimlerinin itina ile seçildiği karizmatik bir görev. Ancak eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile olan yakın dostluk sonrasında bu görevlerin üzerine siyah bir kalem ile atılan bir çizik sonrasında görevden el çektirilmeler. Sevgili Bengü, bu hayatta doğruların yeri yoktur. Bu hayatta, yağdanlık ve yalakaların öveni de seveni de çoktur. Bazıları farklı olmak için çırpınıyor. Halbuki farklı olmak için servete ve çok çırpınmayagerek yok. Adam olsalar her daim fark yaratırlar.

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Sn. Nalan Nazlı, Ticaret Dairesi müdürü görevinden alındığınızı ve yerinize Ticaret Dairesi müdürü olarak Alpay Çelebi’nin atandığını öğrendik. Hükümete gelenlerin önce mutedil olarak estirdikleri rüzgârın birden 7 bufor şiddetine sonrasında da fırtınaya dönüştüğünü gördük. ‘Ulu Çınar’ olarak nitelendirdiğimiz devletin birçok dallarının kırıldığını ve yapraklarının döküldüğünü gördük. Sn. Nazlı, cebi zengin, koltuğu şimdilik yüksek, fakat ruhu fakir olan insanlar, değerlerini bilmedikleri şeylerin fiyatlarını bildiklerini ve alabileceklerini sanırlar.

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Sn. Cenk Seren, son sesiniz ve selenginiz duyulmuyor. Facebookun kaba yerini ters çevirip başına takke diye takan Cenk’in artık bu alemde ununu elediğini ve eleğini astığı söyleniyor. Mehmetçik Belediye Başkan adayıyım diyerek ortaya çıktığın anda saldığın korku sonrasında tasın ve tarağını toplayarak köşene çekilmen manidar olarak karşılandı. Yetenek ve kariyer, ücreti ve karşılığı olmayan bir beceridir. İnsandaki bu özellikler belki birilerine hükmetmez ama o birilerini uzun bir yarış esnasında, terbiye etmekte en büyük etkendir.

Günün Fıkrası:

Kadın doktora gittikten sonra eve geldi ve kocasına müjdeyi verdi:

- Hamileyim!

Adam şaşkınlık içerisinde:

- İmkansız!.. Ben hep dikkat ederim…

Emin olmak için doktoru ziyaret etti:

- Anlayamıyorum doktor, dikkat etmiştim.

- Bakın bayım… Bu araba kullanırken dikkat etmeye benzer. Siz dikkat edersiniz

ama başkası gelip çarpar!..

Günün Sözü:

Sen birşeyler verdikçe dost

Görünen çok olur.

Birde sen iste gör bak

Hepsi birden yok olur