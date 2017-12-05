Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 05-12-2017

Sn. Fikri Ataoğlu, Orman Dairesine ait RHA araca sivil plaka takılarak seçim için yollara çıktığı öne sürülüyor. Tabi seçim meçim derken arkadaşlar çoluk çocuk cümbür cemaat Kilerde maa aile alış verişten de geri durmadı. Sn. Bakan bu iş biraz doping tütüyor. Yarışta doping maddesi kullanan sporcular gibi galiba seçim yarışında RHA’lı doping maddesi kullanan bakanlarımız da var. Sn. Ataoğlu, nedense bizler kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını bir türlü öğrenemedik. İlla velakin yol alırken birilerine zarar, kendimize de kar sağlamak genlerimizde var.

**

Sn. Türkay Tokel, isminizi Lefke ve Güzelyurt’tan istifa eden Demokrat Parti mensubu 15 kişinin arasında olduğunu gördük. Daha önce DP içerisinde önemli yerlerde görev alarak partiye hizmet ettiniz. Bu hizmetin karşılığını LAÜ Mütevvelli Heyeti Başkanlığı ile ödüllendirildiniz. Şimdi ne oldu da istifa gündeme geldi diye sorsak ayıp etmiş olmayız değil mi? Bizim Mübbel Teyze, ay ovlum öküz ölüyor tabiki ortaklık bitecek. Geminin mercan kayalıklarına oturduğunu ve su almaya başladığını zannedenler gemiyi terk eden fareler gibi sıra kadem basıyor dedi. Sn. Tokel, Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla, parti üyeleri de parti zora girdiği zaman imtihan edilir. Bu imtihanda maalesef geçerli not alamadınız.

**

Sn. Ali Serdar, Belediye kas yapayım derken göz çıkardı.Yapılan alt yapı çalışmalarından asfaltın üzerine parke yapılması düşünüldü ve yapıldı. Bazı evlerin ve dükkanların kapıları yola açılırken parke ve kum yüksekliğini düşünmeden inşa yapıldı. Evlere ve dükkanlara basamak ile inilecek. Rampadan gelen yağmur suyunu çamur ile yön verildi. Bazı dükkanların da kapıları açılamıyor dediniz. Sn. Ali Serdar, bu ülkede susuzluk çekiyoruz. Gelen yağmur suyunun israf edilmemesi için böyle bir yöntemle evlerde stok yapılması düşünüldü. Eşyalar biraz ıslanacak ama her güzelin bir kusuru olduğuna göre bu güzelin ıslatmak gibi bir kusuru olması gayet doğal. Ünlü düşünürler nasıl yapabileceğini bilmek, yapmaktan daha zordur diyor. Ne diyelim?

**

Sn. Ekrem Gazi Özuysal, Gezici anketinde, DP’nin 4.2 oy oranı ile baraj altında kalacağını öne sürdükten sonra bölgede Serdar Denktaş’ın sağ kolu olarak gönderdiğin mesajda Abi, Lefke’de 1 vekil çıkaracak 1000 oyumuz var. En kötü 800 yüz. Lefke’de ben en az 300 kişinin işini yaptım ve herkes memnun . Bahsedilen istifalar ise eski istifalardır diyorsun. Sevgili Ekrem, LAÜ mütevvelli heyeti başkanlığı, bölgede imparatorluk bitince o kişilerin yeni kapı araması doğaldır. Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kaldığı gibi, tuvalet içinde gezinen elde ise daima

**

Sn. Lica Şemmedi kesilen asırlık zeytin ağaçları ile ilgili olarak gönderdiğin mesajda, doğa bizden çok kötü intikam alacak. Yol için şömineler için ağaçları kesiyoruz. Dereleri dolduruyoruz ve her taraf pisletiyoruz. Yüz senelik zeytin kökleri, Şöminede yakılmayı bekliyorlar. Yazıklar olsun. Orman olmayan bir ülkede her türlü odun sobası yasak olmalı diyorsun. Da anamızı öpen kadı halimizi kime anlatacağımızı bir türlü kestiremiyoruz. Sn. Şemmedi, eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri, uzamaya başlamışsa o ülkede güneş batıyor demektir. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Halil Olur, yaptığın açıklamada, çocukları okula götüren servis otobüsü için senden 3 aylık geri ödeme istiyorlar. Çocukları biz okula taşıyacağız noktasından yok biz taşırız parasını siz ödersiniz noktasına geldik. Girne’de Akçiçek hastanesine çocuğu götürdüm ilaç yok. Dışarıdan al getir dediler diyorsun. Sevgili Halil burası ŞAKATC burada herşey mübah. Biz hep kuyunun derin olduğunu düşünürüz. Halbuki derin olan kuyu değil. Kısa olan iptir. İpi değiştirirsek kuyunun derin olmadığını o zaman anlarız.

**

Sn. Ufuk Üçay, MDP olarak hayırlısı ile listenizi belirleyip açıkladınız. İddialı olduğunuzu da dile getirdiniz. Ancak Gezici kapı kapı gezerken sanırım sizi vatandaşa sormayı unuttu. Gerçi 18-19-20 Kasım tarihlerinde sizler daha listenizi açıklamamıştınız ve hazırlık aşamasındaydınız ama en azından sizin anket listesinde olmadığınızı söyleyebilirdi. Durum böyle olunca sizin seçimde esamenizin okunmayacağı gibi bir durum ortaya çıktı. Yanlış hesap Bağdat’tan döner diyen atalarımız galiba bu defa yanılacak. Çünkü atı alan Üsküdar’ı geçti. Beykoz sırtlarında dört nala gidiyor. Çıkardığı tozu da sizin gibi madik atılanlar yutmaya zorlanıyor. Ne dersin?

**

Sn. Mehmet Gaziköylü, senin dramın filmlere konu olacak nitelikte. Çatalköy’de iki göz odalı evde zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken amcanın borcu yüzünden ipotekli olan evin satılacak olması bu kış ortasında 10 aylık kızın ve eşin ile sokakta kalma durumu ile karşı karşıya kaldın. Ev kirala desem babanın asgari ücreti buna yetmiyor. Devlet baba da elinden tutup Mehmet bu benden sana destek demiyor. ŞAKATC’de yaşamak fedakarlık ister Mehmet. Ah be Mehmet bir kaşık bozuk yemek bütün tencereyi bozar. Tenceredeki yemek bu nedenle koktu. Gel 7 Ocak’ta bu yemeği çöpe döküp yeni yemek yapmaya çalışalım. Sende rahat edersin memleket de rahat eder.

**

Sn. Ata Atun köşe yazınızda ABD’de gerçekte Türkiye’yi yıpratma yönünde bir oyun oynanıyor. ABD'de yaşanan mahkeme tiyatrosunun ne denli saçma ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gözler önünde ve Türkiye'de işlendiği iddia edilen bir suçun ABD'de görülmesinin Uluslararası Hukukta yeri yok. Başkan Trump'ı cinsel tacizle suçlayan kadının davasının Türkiye'de görülerek Başkan Trump’un cezalandırılması, Arakan'daki Müslümanları katleden Myanmar yetkilileri n Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması kadar abes bir durumla karşı karşıyayız diyorsunuz. Doğru ancak biliyorsunuz ABD top, tüfek ve uçaklar ile dövemediğini para ile döverek yola getirmeye çalışıyor. Sn. Hocam, acaba bizde Kızılderili soykırımı ile ilgili olarak ABD’ye dava açsak ve bunu KKTC Mahkemelerinde görüşsek diyorum. Kendini dünyanın hakimi olarak gören soysuzlara karşı belki bir şey yapamayız ama pisliklerini gözler önüne birkez daha sermiş oluruz. Ne dersiniz?

**

Sn. Taçam Gökbörü, bakıyorum yarış senin ruhuna işlemiş. Bisiklet yarışları derken bukez seçim yarışlarında kendini buldun. Vallahi bizim Adil amca, Taçam adil yapılan her yarışta iddialıdır. Onu kolay kolay geçmek zordur. Yarışlarda Posta Güvercinleri gibi hızlıdır. Hedefe de şahin gibi odaklanır diyor. Nuriye Teyze ise ay ovlucuğum bizim Taçam gök gibi gürüler ve ipi göğüsler ifadesinde bulunuyor. Sevgili Taçam, Ali dayı ise senin için, Rüzgârın kemanını çaldığı, damlaların cama vurduğu yatağına uzanıp sandığı düşünerek ah keşke dediğin zaman tüm düşündükleri Taçam adına gerçek olsun diyor.