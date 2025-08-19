  • BIST 10962.02
Tarım Bakanlığı Personeline “Soruşturma Memurluğu Eğitimi” verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi’nden 6 personel, 11–19 Ağustos’ta Polis Okulu’nda düzenlenen “Soruşturma Memurluğu Eğitimi”ne katıldı.
Tarım Bakanlığı Personeline “Soruşturma Memurluğu Eğitimi” verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim süresince personel, “Sabit Ceza Yazma” ve “Dosya Hazırlama” konularında teorik ve uygulamalı dersler aldı.

Programın tamamlanmasının ardından bugün düzenlenen törende, katılımcılara sertifikaları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından verildi. Törene bakanlık ve Polis Okulu yetkilileri de katıldı.

Bakan Hüseyin Çavuş, törende yaptığı konuşmada eğitim programını başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek şunları kaydetti:

“Bu eğitim hem görevlerin etkin şekilde yürütülmesine hem de vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bakanlığımız ile güvenlik kurumlarımız arasındaki bu tür iş birlikleri, sadece personelimizin yetkinliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu hizmetlerinin daha düzenli ve etkili yürütülmesine de katkı sağlayacaktır.

Gösterdikleri özveri ve öğrenme gayretinden dolayı eğitim programına katılan personelimizi kutluyor, bundan sonraki görevlerinde başarılarının devamını diliyorum. Bakanlığımız, önümüzdeki dönemde de benzer eğitim programlarıyla personelimizin gelişimine katkı koymayı sürdürecektir. Bu vesileyle eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Polis Genel Müdürlüğü’ne, Polis Okulu Müdürlüğü’ne ve katkı koyan tüm yetkililere teşekkür ederim.”

 

