Tarım Dairesi’nden vatandaşlara uyarı!

Tarım Dairesi, ülke genelinde yapılacak kimyasal mücadele çerçevesinde, tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan otların toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, tahıl alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kimyasal mücadele yapılacağından dolayı, bu dönemde tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan gömeç, yabani pırasa, yabani ıspanak, ayrelli ve yumurta otu gibi otların toplanmaması ve tüketilmemesi için uyarıda bulundu.