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Taşlıyatak turizmde adından söz ettirecek

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve çam ağaçlarının arasındaki göletiyle adından söz ettiren 1450 rakımlı Taşlıyatak Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler sunuyor.
Taşlıyatak turizmde adından söz ettirecek

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine 25 kilometre mesafede yer alan 1450 rakımlı Taşlıyatak Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.

Alternatif tatil arayanlara ormanları, bitki türleri, şelaleleri ve çam ağaçlarının içerisindeki göleti ile farklı güzellikler sunan yayla, sonbaharın son günlerinde ise sarı ve kızıl tonların yanı sıra erken yağan kar ile seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Taşlıyatak, bozulmamış kültürüyle de dikkati çekiyor.

Yol güzergahı boyunca irili ufaklı şelaleleri ve doğadaki renk cümbüşü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen yayla, vadide her mevsim görülmesi mümkün sisle görenleri büyülüyor.

Turizm potansiyeli giderek artan Taşlıyatak, Vakfıkebir Belediyesince yapılacak çalışmayla adından daha çok söz ettirecek.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke turizminde ön planda olduğunu söyledi.

Vakfıkebir'in de dağ ve yayla turizmi ile adından söz ettirdiğine dikkati çeken Balta, bu kapsamda Karadağ ve Taşlıyatak Yaylası'nın ön plana çıktığını ifade etti.

Balta, Taşlıyatak'ın görülmeye değer bir doğal güzellik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Taşlıyatak'ın ortasında muhteşem bir gölet var ve etrafındaki ormanın içerisinde de açık alanlar var. Doğayı bozmadan mesire alanı yapılabilecek alanlar bulunuyor. Bu bölgenin turizme kazandırılması için daha önce girişimlerimiz olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzden gelen yetkililer burada incelmede bulunmuştu. Bu yönde de takiplerimiz devam ediyor."

"Vakfıkebir de yayla ve doğa anlamında çok zengin"

Yörenin doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbettiğine değinen Balta, "Taşlıyatak'ı turizmde daha da ön plana çıkartarak hem bölge hem de ülke turizmine daha fazla hizmet etmesini istiyoruz. Burası gerçekten alternatif turizm için muhteşem bir yer. O nedenle Taşlıyatak'ın turizmde adından daha fazla söz ettirebilmesi için girişimlerimiz devam edecek." dedi.

Balta, ilçede yayla turizmine yönelik çok güzel destinasyonlar bulunduğuna işaret ederek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin doğaya çok büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vakfıkebir'in de yayla ve doğa anlamında çok zengin olduğunu vurgulayan Balta, "Bu kapsamda Taşlıyatak da doğa anlamında ön plana çıkan destinasyonlardan. Ormanın içerisindeki Taşlıyatak göleti gerçekten görülmeye değer. O nedenle Taşlıyatak Yaylası'na yönelik tanıtımlara hız vererek, bölge ve ülke turizminden daha fazla pay almayı arzuluyoruz." diye konuştu. 

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