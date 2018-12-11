Tatar: “Artık alternatif çözümler görüşülmelidir”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamının, Kıbrıs’ta güvenlik için yetecek miktarda Türk askerinin bulunmaya devam etmesinin, Ulusal Birlik Partisi için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamının, Kıbrıs’ta güvenlik için yetecek miktarda Türk askerinin bulunmaya devam etmesinin, Ulusal Birlik Partisi için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Tatar, bu yöndeki Kurultay kararlarından geri adım atmasının söz konusu dahi olamayacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak kendisine ziyaretinde eşlik eden UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’la birlikte dün akşam yurda döndü.

UBP Genel Başkanı Tatar bugün bir açıklama yaparak, Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ile son derece samimi ve yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatar, Ankara ziyaretlerinin amacının, görüşlerini Anavatan Türkiye Devlet ve Hükümet yetkililerine iletmek, onlarla görüş alış verişinde bulunmak olduğuna işaret ederek, amaçlarının başarı ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

“ÖRTÜŞEN, PARALLEL DÜŞÜNCELER…”

Tatar şöyle devam etti:

“Ulusal Birlik Partisi’nin temel hedeflerinden birinin güçlü bir Devlet, refah içinde, mutlu bir halk yaratılması olduğu, partimizin, güçlü bir ekonomik yapı kurulması için üzerine düşeni mutlaka yapacağı, Anavatan Türkiye Devlet ve Hükümet yetkililerine ifade edilmiştir.

Temaslarımızda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın KKTC’de kişi başına düşen gelirin 25 bin dolara çıkarılmasını istediklerini açıklamasının UBP tarafından memnuniyetle karşılandığının, önemsendiğinin de altı çizilmiştir.

Memnuniyetle gördük, duyduk ki, Anavatan Türkiye hükümeti UBP’nin hassasiyetle üzerinde durduğu Kıbrıs meselesinin halli , izlenmesi gereken yol ve ekonomik kalkınmamız konularında bizimle , örtüşen, paralel düşüncelere sahiptir. “

Tüm muhatapların Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunması, güvenliğinin en küçük bir zaafiyete uğramaması konusunda kararlı bir duruş sergileneceğinin kendilerine açıkça ifade edilmiş olduğuna dikkat çeken Tatar, “Öte yandan, Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili tutumunu ziyaretimiz sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na bir metin olarak da takdim ettik” dedi.

“KIBRIS KONUSU MİLLİ BİR DAVA… AKTİF SİYASET İZLEME KARARLILIĞINDAYIZ”

Tatar UBP’nin görüşlerini ise şöyle aktardı:

“Kıbrıs konusu “Milli Bir Davadır” Bizim hedefimiz kurduğumuz Devleti sonsuza dek yaşatmaktır. Rum tarafının niyeti ve yaptıkları ortadadır. Biz bu bağlamda, Anavatan Türkiye için de bizim için de asıl hedefin KKTC’nin yaşatılması olması gerektiği görüşündeyiz.

Kanaatimizce, Birleşmiş Milletler ve dünyaya artık alternatif çözümlerin de görüşülmesi gerektiğini anlatmamız zamanı gelmiştir. Bu amaca yönelik olarak Anavatan Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz.

Türkiye Dışişleri Bakanı olarak “Konfederasyon” biz çözüm şekli olarak bizzat Rum lider Anastasiadis’e ifade etmeniz bizleri memnun etmiştir. Ulusal Birlik Partisi olarak sizlerle işbirliği yaparak, Kıbrıs Türkü’nün Rum uzlaşmazlığı nedeniyle uğradığı haksızlıkların giderilmesi için aktif bir siyaset izlemek kararlılığındayız.”

Eğer yeni bir görüşme süreci söz konusu olacaksa, “ Guterres Çerçevesi” olarak adlandırılan görüşlerin, Ulusal Birlik Partisi için temel teşkil edemeyeceğini ifade eden Tatar, “Yeni bir süreç başlayacaksa, öncesinde bu sürecin zaman sınırlamalı olacağı, erken sonuç alacak şekilde yürütüleceği, alternatif çözüm formüllerinin de artık masada bulunacağı, bu süreç sonunda bir neticeye ulaşılamazsa Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alandaki statüsünün belirlenmesi yolunun açılacağı, halkımızın izolasyon ve ambargolardan kaynaklanan mağduriyetlerine son verileceği mutlaka güvence altına alınmalıdır” dedi.

“KURULTAY KARARLARINDAN GERİ ADIM ATILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamının, Kıbrıs’ta bizlerin güvenliği için yetecek miktarda Türk askerinin bulunmaya devam etmesinin UBP için kırmızı çizgi olduğuna işaret eden Tatar, bu yöndeki Kurultay kararlarından geri adım atmasının söz konusu dahi olamayacağını vurguladı.

Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bu siyasi eşitlik, yönetime etkin katılımımız, iki kesimliliğin devamı, Kıbrıs Türk Devleti’nde mülkiyet ve nüfusta sarih çoğunluğun bizde olması, toprak ve mülkiyet konularının var olan gerçekler temelinde çözümlenmesi, Türk ve Yunan dengesinin gözetilmesi, varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku olması gibi unsurları mutlaka içermesi gerektiğine işaret etti.

Tatar şöyle devam etti:

“Ulusal Birlik Partisi olarak Anavatan Türkiye ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizin geliştirilmesi ve Kıbrıs Davamızın başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için temaslarımızı sürdürmek kararlığında olduğumuzu belirtir, değerli kamuoyumuza en derin saygılarımızı sunarım.”