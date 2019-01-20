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Tatar, Dome Otel’in ihalesiz verilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel’in ihalesiz olarak verilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, UBP avukatlarının konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Tatar, Dome Otel’in ihalesiz verilmesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel’in ihalesiz olarak verilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, UBP avukatlarının konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, UBP’nin iktidar, icraat ve hizmet partisi olduğunu ancak muhalefeti de etkin yapmak gerektiğini ifade etti ve halkın çıkarı, yararı için hangi konuda nasıl muhalefet yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Tatar, UBP Gazimağusa İlçesi’nde partililerin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “al gülüm ver gülüm” hükümetinin ülke insanı için doğru dürüst hiçbir hizmet yapmadığını, hükümetin sadece vicdani ret, atamalar, kiralamalar gibi işlerle uğraştığını savundu.

Ulusal Birlik Partisi’nin iktidara da muhalefete de hazır olduğunu, ancak halkın UBP’yi iktidarda görmek istediğini belirten Tatar, “Halk madem ki istiyor, iktidar da olacağız. Kimsen bunu durduramaz” diye konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, Rum tarafının federasyon isterken ortaya koyduğu tezlerin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Tatar ayrıca, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’ne azınlık hakları önerdiğini, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmaya, Kıbrıs Türkü’nü 1960’tan da geriye götürmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

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